Umleitungen im Weberdorf stehen ab 5. Juli an

Bad Mergentheim. Im Bereich Austraße und Milchlingstraße des Bad Mergentheimer Weberdorfes kommt es ab Anfang Juli wegen der nicht vermeidbaren Parallelität von zwei Baustellen zu verkehrlichen Beeinträchtigungen.

Zum einen besteht die halbseitige Sperrung in der Austraße 40 wegen Abbruch und Sanierung des Eduard-Mörike-Hauses weiter. Sie wird sich ab Freitag, 25. Juni, bis zur Einmündung Kopernikusstraße verlängern. Ab diesem Zeitpunkt steuert eine Ampel den Verkehr entlang des rund 90 Meter langen Abschnitts. Die Situation wird voraussichtlich noch bis Frühjahr 2023 so bestehen bleiben.

Ab Montag, 5. Juli, muss wegen der Verlegung von Versorgungsleitungen zudem die Milchlingstraße auf Höhe der Einmündung in die Hölderlinstraße voll gesperrt werden. In Vorbereitung dieser Baustelle können bereits ab Montag, 28. Juni, Fußgängerinnen und Fußgänger die Hölderlinstraße aus und in Richtung der Kopernikusstraße nicht mehr passieren. Sowohl in der Milchlinstraße als in der Austraße ist das fußläufige Passieren der Sperrungen aber möglich.

Die Sperrung in der Milchlingstraße wird voraussichtlich bis Freitag, 23. Juli, bestehen. In dieser Zeit wird der Verkehr umgeleitet über die Maurus-Weber-Straße, den Alemannenweg und die Austraße. Diese Umleitung wird in beide Richtungen entsprechend beschildert. Der Schulbusverkehr ändert seine Route über die nördliche Milchlingstraße, die Deutschordenstraße (ehemalige Bundesstraße 19) und die Austraße.

Der Stadtbus Bad Mergentheim muss seinen Fahrplan für die Zeit der Sperrung der Milchlingstraße ebenfalls anpassen. Er fährt von Süden kommend über die Austraße in die Stadt. Die Haltestellen Hölderlinstraße, Hauffstraße, Kolpingstraße und Frankenstraße können in diesen drei Wochen nicht bedient werden.

Bereits jetzt kündigt die Stadt eine Sperrung der Hölderlinstraße von Montag, 16. August, bis Freitag, 20. August, an.

Fußläufig wird jedes Grundstück in der Hölderlinstraße erreichbar sein, der Pkw-Verkehr wird jedoch nicht möglich sein. stv

