Menschen in Not brauchen praktische und konkrete Hilfe. Gesprächsmöglichkeit und fachkundige Unterstützung gibt es dazu bei den Beratungsstellen der evangelischen Diakonie in Bad Mergentheim und Boxberg.

Spezialisierte Beratung in Schwangerschaftskonflikten und Suchtfragen, bei Schuldenproblemen und psychischen Erkrankungen biete die Bad Mergentheimer Beratungsstelle des Diakonischen

...