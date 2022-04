Umfangreicher Wechsel im Präsidium

Die Jahreshauptversammlung des VfB Bad Mergentheim im katholischen Gemeindehaus stand ganz im Zeichen des personellen Wechsels.

Bad Mergentheim. Gleich drei Positionen wurden beim VfB neu besetzt. Präsident Hans-Jürgen Preis, Sportvorstand Witalij Wasemüller und Schriftführerin Katja Hesslinger standen nicht mehr zur Wiederwahl.

Hans-Jürgen Preis übernahm vor neun Jahren das Amt des Präsidenten, in einer Zeit, in der es dem Verein wirtschaftlich wie auch personell schlecht ging. Preis war kein Unbekannter im Verein. Sowohl als Spieler wie auch in der Position des Trainers war er Jahrzehnte lang fester Bestandteil im Vereinsleben. Mit Hans-Jürgen Preis wollte man eine Übergangslösung zur Stabilisierung des Vereins erreichen. Nach neun Jahren Amtszeit kann davon keine Rede mehr sein. Denn nicht zuletzt mit Preis an der Spitze, der insbesondere im Bereich Sponsoring und sportliche Kontaktpflege tiefgreifende Spuren hinterlassen wird, hat sich der VfB zu einem zukunftsfähigen Verein entwickelt.

Für stabile Strukturen und zukunftsweisende Impulse will nun der neu gewählte Präsident Reinhard Schimki sorgen. Als Triebfeder im sportlichen Bereich wird ab sofort der neu gewählte Sportvorstand Andre Herber wirken. Das Amt des Schriftführers ist künftig mit Johannes Mohr besetzt. Tilo Conrad wurde als Finanzvorstand wiedergewählt. Vizepräsident bleibt weiterhin Alexander Mohr. Seine Position stand turnusmäßig nicht zur Wahl. Ebenfalls für eine weitere Amtszeit als Kassenprüfer wurden Jörg Lehmann und Steffen Hoffmann gewählt.

Durch die Mitglieder wurden die von den einzelnen Abteilungen ernannten Abteilungsleiter und -kassierer (AL und AK) bestätigt: Fußball Herren: Christian Haug (AL) und Lukas Steuer (AK), Fußball Jugend: Christian Kretschmer (AL), Peter Lanig (stellv. AL), Steffen Leiser (AK) und Martina Schwab (Schriftführerin), Fußball Alte Herren: Werner Pause (AL) und Tilo Conrad AK), Tischtennis: Jürgen Böhrer (AL und Ak), Dart: Danny Reichert (Al) und Waldemar Sehl (AK), Tanz - Schauspiel - Gesang: Christine Rainer (AL) und Tatjana Burger (AK).

Ausgeglichener Haushalt

Auch das vergangene Jahr war geprägt von einem coronabedingt unregelmäßigen Spielbetrieb und finanziellen Leerstellen durch ausfallende Veranstaltungen. Doch alles in allem konnte der VfB Bad Mergentheim das Jahr mit einem ausgeglichenen Haushalt beenden.

Die spielfreie Zeit wurde zudem für tiefgreifende Sanierungsarbeiten des Vereinssportheims genutzt. Dabei wurde insbesondere Wert auf die energetische Ertüchtigung des in die Jahre gekommenen Gebäudes gelegt, um maßgebliche Einsparungen der Energiekosten in den kommenden Jahren zu erzielen.

Entgegen einigen Befürchtungen kam es während der coronabedingten Zwangspausen nicht zu einem Mitgliederschwund. Im Gegenteil, zum Trainingsauftakt Anfang des Jahres stieg, insbesondere im Jugendbereich, die Mitgliederzahl.

Aus den Jahresberichten der Abteilungen wurde deutlich, dass es gerade das vielseitige Engagement von Personen ist, welches einen Verein auch in schwierigen Zeiten am Leben hält.

Ehrungen

Einer dieser Personen ist Jürgen Böhrer. Seit nunmehr 45 Jahren ist er Vereinsmitglied und leitet davon seit 35 Jahren als Abteilungsleiter die Geschicke der Tischtennisabteilung. „Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass du, lieber Jürgen, fast dein ganzes Leben für unseren Verein da warst“, so Vizepräsident Alexander Mohr. Die Mitglieder ernannten ihn nun zum Ehrenmitglied des VfB Bad Mergentheim.

Für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Maximilian Herz und Sebastian Herz geehrt sowie Jürgen Hornung, Daniel Höfer und Uwe Pattschull für 30 Jahre. Für ihre zehnjährige Funktionärstätigkeit wurden Miroslaw Miotek und Johannes Kruppa ausgezeichnet.

Und damit nicht genug der Ehrungen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden Sabine Rauscher und Jürgen Böhrer durch den Sportkreisvorsitzenden Volker Silberzahn mit der Silbernen Ehrennadel des Württembergischen Landessportbund (WLSB) ausgezeichnet. Mit der Bronzenen Ehrennadel wurden Dieter Glass, Alexander Mohr und Witalij Wasemüller geehrt. vfb