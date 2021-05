Ulrich Schöpp gewürdigt

Bad Mergentheim/Berlin. Einen „Kristallenen Globus“ verleiht die Bundesarbeitsgemeinschaft der Dozenten für Weiterbildung im Tourismus - Trainers in Tourism Network (TTN) – dem ehemaligen Bad Mergentheimer Verkehrsdirektor und langjährigen Vorstand des Deutschen Seminars für Tourismus (DSFT) Ulrich Schöpp in Berlin für sein Lebenswerk und seinen Einsatz für das lebenslange Lernen im Beruf.

Im Verein TTNetwork sind seit über 20 Jahren Lehrkräfte und Experten aus allen touristischen Bereichen im In- und Ausland organisiert. Für die weit verzweigte Branche mit ihren komplexen Marktverhältnissen bietet er eine Plattform für die Qualifizierung der Fach- und Führungskräfte im Hotel- und Gaststättengewerbe, in Reisebüros und Tourismusverbänden. Der Zusammenschluss erfolgte 1999 durch Absolventen eines vielbesuchten Zertifikatskurs des Deutschen Seminars für Tourismus (DSFT) in Berlin, in dem Unternehmer und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Branche eine zusätzliche pädagogische Ausbildung erhielten. Angesichts des wachsenden Auslandsreiseverkehrs sollte die Qualifizierung in den Betrieben und Destinationen verstärkt werden.

Für die Bildungsarbeit des Instituts mit jährlich Hunderten von Teilnehmern sicherte sein Direktor Ulrich Schöpp den Paxisbezug durch seine eigenen beruflichen Erfahrungen: Der Volkswirt begann 1967 bei der Kurverwaltung in Oberstdorf/Allgäu, es folgte 1973 das Amt des Verkehrsdirektors in Bad Mergent-heim. Dort stand die touristische Integration der Stadtteile in die damals neue Große Kreisstadt im Mittelpunkt seiner Aufgaben. Die besondere historische Bedeutung der Badestadt zeigte das Jubiläum „450 Jahre Residenz des Deutschen Ordens“ auf, das TV-Spektakel „ Spiel ohne Grenzen“ steigerte den Bekanntheitsgrad des Kurortes auch im Ausland. Im neu eingerichteten Verkehrsamt in einem der frühklassizistischen Zwillingshäuser am Marktplatz wurden kleine und große Projekte ausgedacht und begleitet, vom Wildpark bis zum Kindertheater. Bis heute ist Ulrich Schöpp als Mitglied im Verein Deutschordensmuseum mit Bad Mergentheim verbunden. Seit 1977 Leiter der Aus- und Weiterbildung bei der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) in Frankfurt am Main, wird er 1980 zum Direktor des Seminars nach Berlin berufen, das er – unterstützt durch das Bundeswirtschaftsministerium, den Senat von Berlin und die Spitzenverbänden der Tourismuswirtschaft – zur zentralen Weiterbildungseinrichtung für alle Zweige der Reisebranche ausbaut.

Die Ehrung von Ulrich Schöpp, der 25 Jahre an der Spitze des DSFT stand, erfolgte 2021 anlässlich seines 80. Geburtstages. Wegen der Corona-Pandemie konnte der TTNetwork-Vorstand Peter Becker und Prof. Dr. Heike Bähre den „Kristallenen Globus“ erst jetzt überreichen. Der Dank des Preisträgers schloss die Hoffnung auf eine baldige Wiederbelebung der Tourismuswirtschaft ein – auch die Hoffnung auf viele Ausbildungsplätze und auf eine umfassende Weiterbildung in einer Branche mit Zukunft.

