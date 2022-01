Ulrich Horch-Enzian löst Mathias Borst an der Spitze ab

Bad Mergentheim. Im Gottesdienst in der Schlosskirche wurde am vergangenen Sonntag, 16. Januar, der langjährige Vorsitzende des Evangelischen Kirchengemeinderats, Dr. Mathias Borst, feierlich verabschiedet und von seinen Amtspflichten entbunden.

Lange im Gremium dabei

Im Jahr 2014 hatte der Kirchengemeinderat Borst mit überwältigender Zustimmung zum Vorsitzenden gewählt, nachdem er seit 2007 als Kirchengemeinderat tätig war und in dieser Funktion beispielsweise in der Bezirkssynode, im Arbeitskreis Ökumene oder im Liturgie-Ausschuss aktiv war.

Seit dieser Zeit hat Borst nicht nur die evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim nach außen hin vertreten, sondern auch intern und in der Synode zahlreiche Impulse gesetzt.

Laufende Aufgaben

Neben den laufenden Aufgaben in der Geschäftsführung dieser großen Gemeinde mit vier Pfarrerinnen und Pfarrern leitete er auch das Besetzungsgremium, wenn eine Pfarrstelle neu ausgeschrieben und besetzt wurde.

Die Mitglieder der kirchlichen Gremien sowie die amtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter haben ihn als freundlichen, zugewandten und gleichzeitig sehr kompetenten und weitsichtigen Vorsitzenden schätzen gelernt.

Abschied von der Kurstadt

Mit Bedauern muss der Kirchengemeinderat Mathias Borst verabschieden, der mit seiner Familie die Kurstadt verlassen wird. Im Gottesdienst wurde ihm der tief empfundene Dank mit einem Präsent sichtbar gemacht.

Seit 2003

Die Nachfolge im Amt des Vorsitzenden tritt nach einstimmigem Votum des Kirchengemeinderats Ulrich Horch-Enzian an. Er arbeitet seit 2003 in diesem Gremium in verschiedenen Aufgabenbereichen mit und vertritt die Gemeinde auch in der Bezirkssynode.

Urkunde

Die geschäftsführende Pfarrerin Regina Korn überreichte Horch-Enzian die Ernennungsurkunde. Korn freut sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Bereits im September vergangenen Jahres wurde Joachim Patzelt aus Löffelstelzen als weiteres Mitglied in den Kirchengemeinderat gewählt. evKg