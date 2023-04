Ukrainische Titel in der Stadtbücherei erhältlich

Bad Mergentheim. Die Bad Mergentheimer Stadtbücherei hat im Rahmen einer Projekt-Förderung einen ganzen Koffer voller ukrainischer Kinder- und Jugendbücher gestiftet bekommen, die nun ausgeliehen werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im vergangenen Jahr hat das Goethe-Institut Ukraine in Kooperation mit dem Deutschen Bibliotheksverband (dbv) und dem Ukrainischen Buchinstitut, gefördert durch das Auswärtige Amt ein neues Projekt namens „Ein Koffer voll mit Büchern“ ins Leben gerufen. Auch die Stadtbücherei Bad Mergentheim hatte sich für den Bücherkoffer beworben und darf sich nun an dieser Aktion beteiligen. Die städtische Einrichtung hat ein kostenloses Paket voller Kinder- und Jugendbücher in ukrainischer Sprache erhalten und kann diese Titel nun ihren Besucherinnen und Besuchern präsentieren und zum Ausleihen zur Verfügung stellen. Die Intention des Projekts ist, dass der Koffer mit Büchern aus der Ukraine den jungen Ukrainerinnen und Ukrainern Trost, Unterstützung und schöne Erinnerungen an Zuhause bieten soll. Ab sofort sind die Bücher in den Regalen der Stadtbücherei zu finden. Der neue Bestand besteht aus 25 ukrainischsprachigen Titeln ukrainischer und anderer europäischer Autorinnen und Autoren. Sie sind in folgende Kategorien aufgeteilt: Bücher für Vorschul- und Grundschulkinder sowie für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II. Die Auswahl der Themen ist breit und reicht von Freundschaft über Natur und Umwelt bis zu Ratschlägen für den Alltag der entsprechenden Altersgruppe. Es lassen sich Bilderbücher, Comics, Märchen, Erzählungen und Gedichte finden.

Die neuen ukrainischen Bücher können mit einem gültigen Büchereiausweis ausgeliehen werden. Für Kinder und Jugendliche ist die Ausleihe bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres kostenlos. Bei Fragen geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei gerne persönlich Auskunft oder telefonisch unter: 07931/574200. Die Stadtbücherei ist auch in den Osterferien geöffnet. stv