Ukraine-Kriegsvertriebene brauchen Hilfe der Bürger

Bad Mergentheim. Den beiden kriegsvertriebenen ukrainischen Müttern Olena und Liliia lacht die Freude über die Arbeitsplätze im Eiscafé Venezia in Bad Mergentheim aus den Gesichtern. Inhaber Graziano Parutto (links) hat bereits vielfach fremdsprachige Arbeitskräfte beschäftigt. Um in den neuen Job einzusteigen und nebenbei die deutsche Sprache zu erlernen, waschen die beiden zunächst Geschirr und kochen Kaffee. Im Hintergrund freut sich Horst Hofmann vom Arbeitskreis Asyl über das Erreichte. Bereits Anfang letzter Woche hat die Ukrainerin Tetjana im Venezia angefangen. Olena hat in Kiew selbst ein Restaurant geleitet; andere Frauen sind ausgebildete Lehrerinnen oder haben andere akademische Grade. Frauen und Kinder ohne Deutsch- und Englischkenntnisse benötigen bei Behördengängen, der Eröffnung deutscher Bankkonten und zur Einführung in die deutsche Lebensweise helfend Hände. Die hiesigen Behörden können diesen Dienst nicht leisten und sind auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Patinnen und Paten können ihre Hilfe über die Telefonnummer 07931/57-3405 beziehungsweise per E-Mail: mgh-hilft@bad-mergentheim.de anbieten. Bild: Helget

