Ufer von Unmengen Müll befreit

Bad Mergentheim. Wenn beim Fischereiverein Mergentheim „Gewässerputz“ auf der Tagesordnung steht, dann müssen die Ufer der Gewässer von Unmengen von Müll befreit werden.

Kürzlich war es wieder soweit. „Die Tauber-Ufer-Reinigung ist jedes Jahr ein fester Termin in unserem Plan“, sagt Andreas Schmitt vom Vorstand des Fischereivereins. Wenn die winterlichen Hochwasser durch seien, so Schmitt, hätte sich an den Ufern meist reichlich Müll und Unrat angesammelt: genau die richtige Zeit also für einen Frühjahrsputz.

Auf der rund 16 Kilometer langen Tauberstrecke kamen so zwei große Anhänger voll Müll zusammen. Dazu waren über 50 Mitglieder des Vereins den ganzen Morgen lang im Einsatz.

Neben einzelnen größeren Objekten wie Plastikstühlen, Baustellenrohren, Autoreifen, einem Teppich und einem ganzen Sack Windeln wurden „vor allem sehr viele Plastikmüllfetzen, Schnipsel und Tüten gesammelt, die sonst die Natur verschandeln oder ins Meer gespült würden“, berichtete Schmidt. Gleichzeitig habe die Vereinsjugend die beiden Seen in Hollenbach und Dörtel gesäubert.

„Der Einsatz hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt!“, sagt Schmitt, der den Mitglieder „tolle Unterstützung“ bescheinigt.

Ein Punkt, der dem Vorstandsmitglied außerdem am Herzen liegt, „sind die Medikamente, Chemikalien und anderen Schadstoffe, die über Toiletten und Abflüsse in unsere Tauber gelangen.“ Er wolle die Menschen für dieses wichtige Thema sensibilisieren und bitten, Medikamente und umweltbedenkliche Stoffe niemals im Abfluss zu entsorgen. „Das geschieht oft und viele Leute machen sich nicht bewusst, dass diese Schadstoffe am Ende im Gewässer landen.“ Der so entstehende Schadstoffcocktail würde Fische, Insekten und Kleinlebewesen verändern, krank machen und sogar töten. „Verfallene Medizin und umweltbedenkliche Mittel gehören immer in den Haus- bzw. Sondermüll“, fordert Schmitt. fvm