Bad Mergentheim. Übergewichtige Kinder haben es nicht leicht: In der Schule werden sie gehänselt, im Sportunterricht ausgegrenzt. Kleiderkauf wird zum Alptraum für Teenies und Eltern. Doch Dicksein schadet nicht nur der Psyche, es ist auch eine echte Gesundheitsstörung. Übergewichtige Kinder haben als Erwachsene ein höheres Risiko an Diabetes, Bluthochdruck, Gelenkerkrankungen, Atemwegserkrankungen und erhöhten Blutfettwerten, zu leiden.

In seinem Onlinevortrag „Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter“ am Donnerstag, 3. Februar, um 18 Uhr, informiert Dr. Martin Munteanu, Team-Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin am Caritas-Krankenhaus, über die Ursachen und Folgen von starkem Übergewicht bei Kindern und welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

„In Deutschland sind rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Übergewicht betroffen, zirka sechs Prozent von ihnen leiden unter starkem Übergewicht, der Adipositas (Fettleibigkeit)“, berichtet Dr. Martin Munteanu. „Oft gibt es einen regelrechten Kreislauf: Dicke Kinder bewegen sich weniger, sitzen mehr vor Fernseher oder PC, essen gern fettreich und trinken süße Limonaden und nehmen so weiter zu.“ In seinem Vortrag geht Dr. Munteanu zunächst auf die verschiedenen Ursachen von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen ein. „Wichtig ist es zu begreifen, dass Adipositas eine schwere chronische Erkrankung ist, die nicht belächelt werden darf“, betont der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderendokrinologie und -diabetologie. Deshalb sei es wichtig, sich an einen Kinderarzt zu wenden.

In seinem Vortrag erläutert Dr. Munteanu die verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten und geht auf die Erfolgsaussichten verschiedener Therapieverfahren ein. Er stellt außerdem Neuigkeiten in der Adipositas-Therapie bei Kindern und Jugendlichen vor und steht im Anschluss im Chat für Fragen zur Verfügung.

Interessierte können auch schon vorab Fragen per E-Mail an Dr. Munteanu senden, die er dann am Abend beantworten wird.