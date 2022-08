Über das Frauenbild der Weimarer Republik

Bad Mergentheim. An einem wunderbaren Ort findet die Lesung mit zur Zeit passender musikalischer Begleitung des Kurensembles statt: Am Freitag, 26. August, liest Joan Weng im Klanggarten des Kurparks Bad Mergentheim aus ihrem neuen Roman „Die rote Tänzerin“. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Bei Regen findet der Abend in der Wandelhalle statt.

Sommer 1925: Anita Berber ist das Phänomen ihrer Zeit. Sie tanzt nackt auf den Bühnen der Weimarer Republik, betört die Massen mit ihrer Schönheit und Extravaganz. Doch dann ist sie nach einer Reihe Eskapaden und Skandalen in den Varietés, in denen sie einst Erfolge feierte, nicht mehr willkommen. Von nun an tanzt sie nur noch vor leeren Rängen und droht, sich in Erinnerungen an ein vergangenes Leben zu verlieren. In der Gefahr, bereits in Vergessenheit zu geraten, begegnet sie einem noch recht unbekannten Maler: Otto Dix

Die Autorin Joan Weng studierte Germanistik und Geschichte und promovierte über das Frauenbild in der Literatur der Weimarer Republik. Für ihre Kurzprosa wurde sie mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Seit 2013 leitet sie die Redaktion von www.zweiundvierziger.de, dem Blog der 42er Autoren. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Buben bei Stuttgart.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei den Veranstaltern Moritz und Lux, der Kurverwaltung und an der Abendkasse.