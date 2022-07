Über 50 Frauen dabei

Bad Mergentheim. „Geh aus mein Herz und suche Freud“ war das Motto unter dem der Gottesdienst stand, der anlässlich des Bundesfestes stattfand, das der KDFB jedes Jahr um den 2. Juli herum feiert, dem Fest Maria Heimsuchung. Dies war in den letzten beiden Jahren nur in sehr kleinem Rahmen und nur innerhalb der Zweigvereine möglich, meist fand es nur im Rahmen eines Gottesdienstes statt. In diesem Jahr konnten die Zweigvereine der Seelsorgeeinheit Lamm dieses Fest endlich wieder gemeinsam begehen.

So trafen sich bei bestem Sommerwetter gut 50 Frauen aus Markelsheim, Löffelstelzen, Apfelbach und Bad Mergentheim im Garten hinter der St. Kilianskirche in Markelsheim zu einem fröhlich-besinnlichen Garten-Gottesdienst. Dem Motto gemäß begann der Gottesdienst mit dem von Paul Gerhardt verfassten Lied „Geh aus mein Herz...“, einem geistlichen Sommerhit voller Lebensfreude, in dem er in fünfzehn Strophen die gesamte Natur um ihn herum begeistert bejubelt. Um diesem Gefühl der Bewunderung für Gottes Wunderwelt ein wenig nahe zu kommen, übten sich die Frauen in einer kleinen Garten-Meditation. Die einzelnen Phasen wurden von Sonja Metzger mit der Panflöte stimmungsvoll untermalt.

Die Lesung aus der Genesis erzählte von der Schöpfung und dem Auftrag an den Menschen, die Erde zu bearbeiten und zu behüten. Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Essen – die Frauen saßen oder standen noch lange bei Speisen und Getränken im Garten zusammen. fi