Über 3551 Euro gesammelt

Wachbach. Nach zweijähriger Zwangspause konnten die Sternsinger in Wachbach wieder persönlich von Haus zu Haus gehen. Unter dem Motto „ Kinder stärken – Kinder schützen“ sammelten 15 Kinder und Jugendliche an zwei Tagen, Spenden für Kinder in Indonesien und weltweit. In Wachbach brachten die Sternsinger den Segen an jedes Haus und sammelten dabei insgesamt 3551,18 Euro an Spenden ein. Die Bürger gaben nicht nur Geld, sondern spendeten auch viel Süßes für die Sternsinger – so viel, dass einige der Leckereien an die Tafel in Bad Mergentheim weitergegeben wurden. Bild: Sandra Burkert

