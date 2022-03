Über 350 Kriegsvertriebene sind angekommen

Bad Mergentheim. Die Bad Mergentheimer Stadtverwaltung baut wegen der hohen Zahlen ukrainischer Geflüchteter kurzfristig die Anmelde-Strukturen aus und informiert über einige wichtige Aspekte – auch für alle, die Menschen aufgenommen oder untergebracht haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So sollten sich Geflüchtete, die eine nicht nur vorübergehende Unterkunft gefunden haben, unbedingt im Einwohnermeldeamt der Stadt – also im „Bürgerbüro“ – melden. „Dies ist die wichtigste Anlaufstelle noch vor dem Ausländeramt, damit die Schutzsuchenden schnellstmöglich in den Leistungsbezug kommen“, erläutert der zuständige Fachbereichsleiter Christian Völkel.

Nähere Informationen sind in einem von der Stadt veröffentlichten Merkblatt „Vorgehensweise bei der Aufnahme von geflüchteten Personen aus der Ukraine“ zu finden, das im Internet unter www.bad-mergentheim.de heruntergeladen werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Inzwischen sind nach Daten der Verwaltung bereits über 350 Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Bad Mergentheim angekommen. Da die Anmeldung mit Erfassung und Weitergabe aller Daten zeitaufwändig ist, hat die Stadt ihre Ausländerbehörde und das Bürgeramt temporär verstärkt. So sollen auch die Einschränkungen für Einwohnerinnen und Einwohner Bad Mergentheims weitestgehend begrenzt werden.

Zudem wird es an den kommenden Samstagen ein jeweils vierstündiges Sonder-Zeitfenster nur für die Anmeldung von Ukrainerinnen und Ukrainern im Bürgerbüro geben. Wichtig ist für alle Anliegen wie auch die zusätzlichen Zeitfenster die vorherige Terminvereinbarung unter den Telefonnummern 07931/573306 oder 573307 oder 573309. Zur Terminvereinbarung kann auch per E-Mail an buergerbuero@bad-mergentheim.de mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen werden.

Die Verwaltung erneuert ihren Appell, freien Wohnraum zu melden. Ein entsprechendes Formular ist auf der städtischen Internetseite hinterlegt. Die Stadt sucht darüber hinaus auch dringend Wohnraum zur eigenen Anmietung. Wer diesen der Verwaltung anbieten kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07931/ 57-2306 beim Sachgebiet Liegenschaften zu melden. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die dieser Tage eine so große Hilfsbereitschaft zeigen. Wir konnten über die städtische Wohnraumbörse bereits 20 Unterkünfte für 85 Menschen vermitteln“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar. „Das ist ein bemerkenswertes Signal der Solidarität, auch wenn es noch nicht reichen wird und weitere Kraftanstrengungen auf allen Ebenen nötig sind.“ In den Dank bezieht OB Udo Glatthaar auch den Arbeitskreis Asyl sowie die städtischen Bediensteten ein. stv

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3