„Der Vorverkauf läuft sehr gut! Es sind bereits über 1000 Tickets verkauft! Das ,Kaiserschmarrndrama’ am 14. August ist sogar bereits ausverkauft. Hier hat es lediglich vier Tage gedauert, bis alle Karten vergriffen waren“, freut sich Sven Döding, der Chef des Bad Mergentheimer Kinos „Movies“. Am kommenden Montag startet wieder das Waldkino am Wildpark.

Sieben Filme werden dieses Jahr

...