TV Bad Mergentheim: Juniorinnen nach hartem Kampf mit dem zweiten Platz belohnt

Bad Mergentheim. Zum Abschluss der Saison standen die Bezirksmeisterschaften für die U20-Volleyballerinnen des TV Bad Mergentheim auf dem Spielplan.

Nur die besten drei Teams einer jeden Staffel qualifizieren sich für die Meisterschaften. Hatte man zu Beginn der Saison einen verletzungsbedingten Rückschlag auf der Zuspiel-Position zu kompensieren, sicherte man sich am Ende der Saison mit 19 Punkten den dritten Platz und somit den Einzug in die Bezirksmeisterschaften.

So fuhr das Team aus Bad Mergentheim mit sieben Spielerinnen zu den Bezirksmeisterschaften in Mainhardt (Gastgeber SSV Geißelhardt). Mit dem Motto: „Für Katha“ setzte man sich hier große Ziele – der erste Platz sollte es sein.

Der erste Gegner VfB Neuhütten war eine bekannte Mannschaft, welche aus der eigenen Staffel kam und die in der ganzen Saison nur einen Satz abgeben musste. Das Spiel war von guten Aktionen im Feld geprägt. Hier spielte man auf Augenhöhe mit. Trotz guter Leistung musste man sich am Ende aber geschlagen geben. Zwei denkbar knappe Sätze mit jeweils 23:25 führten zum 0:2-Endstand. Die Stimmung in der Mannschaft war trotz der Niederlage sehr positiv, hatte man sich doch gegen einen starken Gegner gut behauptet.

Mit viel Energie ging es im direkten Anschluss in das zweite Spiel. Der nächste Gegner kam aus einer fremden Staffel. Der MTV Ludwigsburg musste jetzt geschlagen werden, damit Bad Mergentheim noch die Möglichkeit hatte, ins Finale einzuziehen. Der erste Satz ging sehr schnell an die Mergentheimer Damen. Hatte Ludwigsburg zu Beginn ein paar Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, waren die Mergentheimerinnen sofort zur Stelle und machten viel Druck mit Aufschlag und Angriff. Im zweiten Satz kam Ludwigsburg zwar besser ins Spiel, aber gegen die gut aufspielende Mannschaft aus Mergentheim war nicht mehr viel zu holen. Die Partie ging 2:0 zu Gunsten von Mergentheim aus. Damit sicherte man sich den zweiten Tabellenplatz in der Gruppenphase. In der ersten K.o.-Runde musste Bad Mergentheim gegen den Gastverein SSV Geißelhardt spielen. Mit den lautstarken Fans aus Mainhardt im Rücken, war auf Seiten des Gegners beste Laune und Motivation zu spüren. Bad Mergentheim versuchte, viel Druck im Aufschlag zu erzeugen, doch der Anlauf fehlte. Mit den Fans im Rücken begann das Team aus Geißelhardt mutig aufzuspielen. Dies wollte man so schnell wie möglich unterbinden. Die Annahme wurde in einen 3-er-Riegel verschoben, der Block an den Gegner angepasst. Nun war es ein hart umkämpftes Spiel mit vielen guten Aktionen auf beiden Seiten. Der erste Satz wurde denkbar knapp gewonnen. Ein 28:26 kostete beiden Mannschaften viel Kraft. Im zweiten Satz hatte sich der TV gut auf Geißelhardt eingestellt. Durch gute Blockarbeit und Abwehraktionen wurde auch der Druck im Bereich Angriff und Aufschlag weiter verstärkt. Dadurch setzte man sich früh ab und hatte so auch die Freiheit, das Risiko weiter zu erhöhen. Die gegnerischen Fans versuchten alles, um die eigene Mannschaft wieder ins Spiel zurückzubringen, doch Satz und Spiel gingen mit 25:18 verdient an den TV Bad Mergentheim. Somit hatte das Team den Einzug ins Finale erreicht.

Nachdem man in den Platzierungsspielen als Schiedsgericht fungierte, wurde das Großfeld für das Finale umgebaut. Plötzlich konnte man die ganze Halle nutzen. Dies sollte ein wichtiger Faktor sein, hatte Bad Mergentheim doch den ganzen Tag Probleme mit dem kurzen Anlauf beim Aufschlag.

Im Finale hieß der Gegner erneut Neuhütten. Auch wenn man erneut auf Augenhöhe mithielt, musste man nach einer Weile hinnehmen, dass Neuhütten besser mit dem Großfeld zurechtkam. Die Aufschläge kamen noch gefährlicher als zuvor ins Mergentheimer Feld. Hielt man zu Beginn noch mit, setzte sich der Gegner Mitte des ersten Satzes nun doch deutlich ab. Das Team brauchte eine Veränderung, musste auf das Aufschlagspiel reagieren. Beim Spielstand von 19:12 für Neuhütten vollzog Bad Mergentheim einen Wechsel nach dem frisch gewonnen 13. Punkt. Nun bekam auch Neuhütten zu spüren, dass auch andere Teams mit dem Aufschlag Druck machen können.

Eine Aufschlagsserie von acht Punkten von C. Peppel und starker Mergentheimer Kampfgeist ließen den Vorsprung der Gegner nicht nur schrumpfen, sondern die Mergentheimerinnen gingen sogar in Führung. Es stand 21:20, als der erste Punkt nach der Einwechselung wieder abgegeben wurde. Mit guten Aktionen und dem ein oder anderen klugen zweiten Ball der Zuspieler aus Bad Mergentheim wurde der erste Satz 25:23 gewonnen. Mit hoher Energie ging es in den nächsten Satz. Dieser sollte sich aber nicht so gestalten wie erhofft. Das Team aus Neuhütten erhöhte abermals den Druck im Aufschlag. Dieser Satz ging recht deutlich an Neuhütten. Weder konnte man die Annahme stabil, noch das eigene Angriff-Spiel druckvoll genug gestalten, um Neuhütten in die Defensive zu zwingen. Der zweiten Satz ging mit 25:15 an Neuhütten. Wie es für ein gutes Finale wünschenswert ist, ging es in einen Entscheidungssatz. An sich glauben, die letzten Kräfte mobilisieren, mit dem richtigen Risiko spielen: Das alles war nun gefragt. Der letzte Satz wurde wieder auf Augenhöhe gespielt. Bad Mergentheim zeigte sich besser in der Feldabwehr und Blockarbeit, Neuhütten war immer noch mit starken Aufschlägen unterwegs. Die Frage war, wer schafft es zuerst, eine Aufschlagserie für sich zu verbuchen und sich einen Vorsprung zu sichern. Beim Seitenwechsel stand es 8:7 für Neuhütten, alles war offen. Nach der ein oder anderen unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidung musste man beim Stand von 10:11 das Aufschlagsrecht an Neuhütten abgeben. Eine der stärksten Aufschlägerinnen aus Neuhütten kam nun an den Ball. Sie führte ihr Team mit vier starken Aufschlägen schnell zum Ziel. Das Team aus Bad Mergentheim versuchte zwar noch alles, musste am Ende aber Neuhütten zur verdienten Meisterschaft gratulieren. Das Volleyball-Team der weiblichen Jugend U20 aus Bad Mergentheim beendete die Saison damit mit dem herausragenden zweiten Platz in der Bezirksmeisterschaft.

Für das Team waren im Einsatz: Carlotta Peppel, Florine Naber, Christina Haas, Jule Hornung, Maylin Fleischhacker, Nayeli Zaffran und Nala Türkogly. Betreuung: A. Hübner, A. Toettler.