TV Bad Mergentheim gewinnt in Onolzheim

Bad Mergentheim. Herren Bezirksklasse A Gr. 1: SV Onolzheim II - VfB Bad Mergentheim I 3:9 Punkte (18:29 Sätze). Bad Mergentheim I spielte mit: Uwe Pattschull, Robert Blechschmidt, David Englert, Rudi Giller, Ahmad Almostafa und Christian Gundel.

Einen sicheren Auswärtssieg fuhr der VfB Bad Mergentheim beim SV Onolzheim II ein. Eine 2:1 Führung für Bad MGH I erbrachten die Eingangsdoppel Pattschull/Englert und Giller/Almostafa, Blechschmidt/Gundel unterlagen. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Blechschmidt, er verlor beide Einzel. Im ersten Einzel konnte er sich noch in den fünften Satz retten, den er dann doch noch verlor. Das zweite Einzel war nach drei Sätzen negativ beendet.

Die restlichen Spiele gingen an Bad Mergentheim und führten zum 9:3 Auswärtssieg für den VfB.

Herren Bezirksklasse A Gr. 1. VfB Bad Mergentheim II - FC Langenbug 4:9 Punkte (19:30 Sätze). Bad Mergentheim spielte mit: Michael Mayer, Christian Schrickel, Reinhold Frey, Martin Kraft, Detlef Scott-Backes und Miroslaw Mlotek.

Gegen den Tabellenführer Langenburg verkaufte sich die Mergentheimer Zweite recht teuer. Überraschend konnte Schrickel/Frey das Doppel Schwantzer/Botta in vier Sätzen besiegen. Ebenfalls siegreich was das Doppel Mayer/Mlotek, nur Kraft/Scott-Backes mussten sich im fünften Satz geschlagen geben.

Mayer konnte gegen die Nr. 2 von Langenburg in drei Sätzen überzeugen. Gegen den Langenburger Spitzenspieler Schwantzer hatte Schrickel wie auch später Mayer keine Chance. Im weiteren Verlauf erzielte Frey gegen Volkert den vierten und letzten Punkt für Mergentheim. Die restlichen Spiele gingen alle an Langenburg, wobei Scott-Backes und Schrickel sich erst im fünften Satz geschlagen geben mussten. Endstand 9:4 für Langenburg.

Die nächsten Spiele: Am nächsten Wochenende empfängt der VfB Bad Mergentheim II am Freitag 9.12.2022 um 20 Uhr den SC Buchenbach II im Stadtgarten. Zur gleichen Zeit ist der SV Bieberehren Gast bei MGH III. Der VfB Bad Mergentheim I spielt am Samstag, 10.12.2022 um 18 Uhr zuhause gegen Garnberg im Stadtgarten. vfb