Turnspaß mit Hoppel und Bürste

Der Hase Hoppel und der Igel Bürste waren kürzlich eigens in die Markelsheimer Turnhalle gekommen, um dabei zu sein, als über 60 Kinder des Kindergartens das Mini-Sportabzeichen ablegten.

Markelsheim. Mit Hoppel und Igel machten sich die Kleinen auf den Weg zur Geburtstagsfeier von Frau Eule. Dabei mussten sie in der Turnhalle verschiedene Station durchlaufen.

So galt es etwa, einen „Sumpf“ durch Schwingen von Matte zu Matte an den Ringen ohne Berührung des Bodens mit Kraft und Geschicklichkeit zu überwinden.

An einer weiteren Station mussten die Kinder im „Wald“ um Bäume laufen und dort unter Baumstämmen hindurchkrabbeln und kriechen. Auch die koordinativen Fähigkeiten der kleinen Sportler wurden durch Werfen und Springen an verschiedenen Stationen spielerisch bei den Kindern abgefragt. Nachdem alle Kindergartenkinder einen Berg hinuntergerollt waren und vor heller Freude, dass sie schließlich bei der Geburtstagsfeier von Frau Eule angekommen waren, Purzellbäume geschlagen hatten, waren die Laufzettel der Kleinen voll mit den notwendigen Stempeln. Damit hatten sie die erforderlichen Punkte gesammelt, um am Ende vom Sportabzeichenteam des TSV Markelsheim eine Urkunde für den Erhalt des Mini-Sportabzeichens zu erhalten. Mit diesem Abzeichen soll den Kindergartenkinder die Möglichkeit geboten werden, im Rahmen ihres natürlichen Bewegungsdrangs sportlich aktiv zu sein. Die Übungen des Mini-Sportabzeichens dienen zur Vorbereitung auf das Deutsche Sportabzeichen, das Kinder im Alter von sechs Jahren ablegen können. Sowohl die Kinder als auch die Erzieherinnen des katholischen Kindergarten St. Theresia in Markelsheim und auch das Sportabzeichenteam des TSV Markelsheim hatten viel Spaß mit Hoppel, Bürste und den Kindern.

Organisiert wurde der Vormittag in der Turnhalle vom Sportabzeichenteam des TSV Markelsheim. Dafür hatten sich die Vereinsmitglieder extra einen Tag Urlaub genommen. tsv