Turniersieg für Hanna Lieb

Rengershausen. Der Judoclub Steinheim richtete den 19. Osterhasencup für Judokas unter elf und unter 13 Jahren aus. Beim Gürtelfarbenturnier konnten alle Wettkampfanfänger der A- und B-Jugend teilnehmen. Insgesamt nahmen 600 Judoka aus über 40 Vereinen an dem Turnier teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus Rengershausen starteten am ersten Tag Lena Rössler, Lina Klug, Elena Hügel und Laurenz Klug. Das Turnier ermöglicht es auf kindgerechte Art, Wettkampferfahrung zu sammeln. Dazu wurden die Kinder in Kleingruppen eingeteilt.

Das Turnier war in verschiedene sechs Stationen aufgeteilt. Im Mittelpunkt stand das Randori-Turnier (jeder kämpft gegen jeden). Dazu kam ein Hindernisparcours, Hasen-Jumping (Standweitsprung), Hasen-Akrobatik (Turnen) und Eierwerkstatt (Osterei bemalen).

Alle vier Judoka waren in verschiedenen Gruppen eingeteilt. Den sehr guten zweiten Platz belegte Lena Rössler. Lina, Elena und Laurenz sicherten sich alle Platz drei. Am Tag darauf ging Lilli Rössler bis 40 kg an den Start, Hanna Lieb und Mona Glaser starteten beide in der Gewichtsklasse bis 50 kg. Es wurde wie am Vortag in Kleingruppen gekämpft, um den jungen Judokas möglichst viel Kampferfahrung zu ermöglichen. Lilli Rössler startete gut in das Turnier. Sie gewann gegen Leni Hartmann mit mittlerer Wertung.

Gegen die spätere Turniersiegerin Amelie Wild aus Backnang verlor sie durch eine Kontertechnik. Auch den letzten Kampf musste Lilli vorzeitig abgeben.

Mona Glaser gewann ebenfalls ihre erste Begegnung durch Festhaltegriff. Ihre nächste Begegnung gegen ihre Vereinskameradin Hanna Lieb verlor sie mit Ippon für einen Hüftwurf.

Die letzte Begegnung gestaltete sich ausgeglichen, wobei die Kämpferin aus Heilbronn sich einen klaren Vorteil holte und so gewann. Hanna Lieb kämpfte ihr erstes Turnier. Etwas aufgeregt ging sie in den ersten Kampf verlor gegen Sarah König.

Dafür gewann sie die Begegnung gegen Mona und gegen die Kämpferin aus Heilbronn souverän. Aufgrund der mit Ippon gewonnenen Begegnungen wurde Hanna Turniersiegerin in ihrer Gewichtsklasse.

Lilli Rössler und Mona Glaser belegten beide Platz drei.