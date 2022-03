TSV Althausen-Neunkirchen: Zweijährige Zitterpartie mündet in Happy End

Althausen/Neunkirchen. Im TSV- Sportheim kam man dafür zusammen. Die Versammlung sollte einen Schlusspunkt unter eine knapp zwei Jahre andauernde Hängepartie für den ca. 800 Mitglieder starken Verein setzen. In dieser Zeit konnte man die Gemütslage der aktiven und passiven Mitglieder mit „himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt“ beschreiben. Denn die Suche nach einem Vorstand für den Gesamtverein gestaltete sich schwierig, nachdem der bisherige Vorsitzende Kurt Blank und der restliche Vorstand damals angekündigt hatten, bei der nächsten Wahl nicht zur Verfügung zu stehen.

© Bernd Hellstern

Es darf vorweggenommen werden: der gordische Knoten, der sich immer enger um den siebtgrößten Verein im Altkreis Mergentheim zu schließen drohte, konnte am Freitagabend mit einem fulminanten Befreiungsschlag gelöst werden. Man hörte sie förmlich, die emotionalen Felsbrocken, die im Sportheim zu Boden plumpsten, als mit Sebastian Ley (1. Vorsitzender), Christina Weiß (2. Vorsitzende), Uwe Menrath (3. Vorsitzender und Schriftführer) und Julian Herz (Schatzmeister) die neue Führungsmannschaft des Gesamtvereins feststand. Damit ist es dem Verein nicht nur gelungen, einen hochmotivierten und kompetenten, sondern auch enorm verjüngten Vorstand zu installieren.

Auch in den Abteilungen war Stühlerücken angesagt (oben). Allen voran die Fußballer, die eine fast komplett neue Führung bekamen. Der neue Vorsitzende Sebastian Ley (linkes Bild, Mitte) verabschiedete Fußballabteilungsleiter Philipp Schmitt, seinen Vorgänger Kurt Blank, Schatzmeister Armin Götz und Matthias Dietrich (von links). Die neue Führung (rechts) mit Kurt Blank: Schatzmeister Julian Herz, Sebastian Ley, 3. Vorsitzender Uwe Menrath und Ortsvorsteher Adelmann. Es fehlt Christina Weiß. © Hellstern

Ein letztes Mal eröffnete Kurt Blank die Hauptversammlung und blickte auf die schwierige Suche zurück. Hinter den Kulissen hatten damals die Kommunikationsdrähte geglüht, E-Mails flogen hin und her, die Köpfe rauchten und allenthalben war hektisches Treiben im Hintergrund auf allen Ebenen des Vereins angesagt. Am 10. Dezember letzten Jahres konnten die Fränkischen Nachrichten dann die erlösende Nachricht verkünden: „TSV Althausen-Neunkirchen kann weiter bestehen“. Denn bevor das Amtsgericht einschreiten musste, war der Durchbruch geschafft und ein neuer Vorstand war gefunden. Mit tosendem Beifall quittierte die bisherige Führungsmannschaft bei einer eilends einberufenen Sitzung, bei der auch die Abteilungsleitungen anwesend waren, die frohe Botschaft. Breiten Raum nahmen die nachfolgenden Berichte der einzelnen Abteilungen ein, deren Planungen und Termine durch die Pandemie durcheinander geraten waren. Den Reigen der Abteilungsberichte eröffnete Claudia Kraft für die Abteilung „Turnen“. Sie sprach von einer sehr kooperativen Zusammenarbeit. Bei Veranstaltungen wolle man das Augenmerk künftig auf das mehr „miteinander und füreinander“ legen. Die Abteilung habe sich eine neue Beschallungsanlage und einige Kleingeräte angeschafft sowie die Kooperation mit der Grundschule Althausen wieder belebt. Es soll eine zweite Mutter-Kind-Turngruppe geben.

Sehr eingehend informierte Matthias Adonyi über die Aktivitäten der Abteilung „Freizeitsport“. Auch die diversen Übungsstunden und angebotenen Lehrgänge (Qigong, Skigymnastik, Fit von Kopf bis Fuß usw.) litten unter der Pandemie. Er werde versuchen, den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens zu forcieren und peilte eine dreistellige Teilnehmerzahl an. Auch Kathrin Lauer bedauerte für die Abteilung „Tennis“, dass fast alle Termine der Pandemie zum Opfer fielen. Lediglich das beliebte Schleifchenturnier bescherte so etwas wie Fröhlichkeit und Geselligkeit. Für dieses Jahr sei die Generalüberholung der Plätze durch eine Firma vorgesehen.

Der neue Abteilungsleiter „Fußball“ Matthias Korb dankte allen scheidenden Funktionsträgern für ihren jahrelangen Einsatz. Er sehe der Arbeit mit den „Neuen“ mit Freude entgegen, denn er habe bemerkt, dass es auch zwischenmenschlich stimme. Im Anschluss an die Berichte wurden die Abteilungsleitungen gewählt. Auch hier ergaben sich teils gravierende personelle Änderungen.

Der letzte Tätigkeitsbericht von Kurt Blank hörte sich an wie eine Liebeserklärung an „seinen“ TSV, an dem viele Jahre lang sein Herzblut hing. Zum Rückzug habe er sich entschieden, weil er der Meinung war, dass frische, unverbrauchte, motivierte und fortschrittliche Kräfte das Ruder übernehmen sollten, um den TSV Althausen-Neunkirchen in eine gesicherte Zukunft zu führen.

Blank berichtete von einer WLSB- Sitzung, in der man erfuhr, dass der Verband in der Pandemie 50 000 Mitglieder verloren hat. Der TSV habe allerdings 15 Mitglieder hinzugewonnen: am 25. März waren exakt 807 Mitglieder registriert.

Am Ende seiner emotionalen Rede dankte er allen, die ihn und somit den Verein in irgendeiner Form unterstützt haben. Besonders hob er hierbei seine Mitstreiter im Vorstand hervor. Er appellierte an die Versammlung, den neuen Vorstand nach Kräften zu unterstützen. Und wie könnte es auch anders sein: zum Schluss verließ er mit den Worten einer Legende, „Ich habe fertig“, die Vereinsbühne.

Der frisch gekürte Schatzmeister konnte trotz teils widriger Umstände einen positiven Kassenbericht vorlegen. Die Kassenprüfer attestierten ihm eine vorbildliche Buch- und Kassenführung. Die Entlastung durch Ortsvorsteher Oliver Adelmann war nur noch Formsache.

Adelmann betonte die große Bedeutung des Vereins für das gesellige und sportliche Leben in der Gemeinde. Er freue sich mit, dass junge Menschen bereit seien, Verantwortung zu übernehmen, sie den Mumm hätten, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren.

Schließlich dankte Sebastian Ley für das große Vertrauen, das der neuen Führungsmannschaft entgegengebracht werde. Nach dem Motto „Wir drei packen das an!“, werde man die Ärmel hochkrempeln, an die Arbeit gehen, um die Ziele zu verwirklichen, die man sich gesetzt habe. Der Vorstand sei bereit zu lernen, zuzuhören und Erfahrungen zu sammeln, um so in die neuen Aufgaben hineinwachsen zu können. Dazu bedürfe es aber der vollen Unterstützung aller Mitglieder.