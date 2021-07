Trotz Corona-Krise erfolgreich die einjährige Ausbildung abgeschlossen

Bad Mergentheim. Großen Grund zur Freude haben 19 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Gesundheit und Pflege I an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) in Bad Mergentheim. Sie beendeten trotz vorübergehender Schulschließung und Fernunterricht erfolgreich die einjährige Ausbildung und erhielten von ihren beiden Klassenlehrerinnen Birgit Faulhaber (1BK1P1) und Karin Romeis (1BK1P2) freudestrahlend ihre Zeugnisse.

Solide Kenntnisse

Das Berufskolleg Gesundheit und Pflege I führt nach dem mittleren Bildungsabschluss in das Feld der Gesundheits- und Pflegeberufe ein. Aufbauend auf soliden Kenntnissen in Biologie, Chemie und Gesundheitslehre mit Pflege werden Grundfertigkeiten für den Pflegealltag und Laborbetrieb erlernt. Abgerundet wird der Bildungsgang durch vertiefte Kenntnisse in Ernährungslehre und Diätetik. Ebenso wird das Allgemeinwissen in den Fächern Religion, Deutsch, Englisch, Mathematik und Gemeinschaftskunde vertieft, darüber hinaus werden berufsbezogene Kenntnisse in Wirtschaftskunde und Recht sowie in Datenverarbeitung vermittelt. Zum Abschluss ist eine zentral gestellte Klassenarbeit in Biologie und Gesundheitslehre mit Pflege zu bewältigen.

Im Anschluss an das Berufskolleg I wechseln die meisten Schülerinnen und Schüler in eine duale Ausbildung oder absolvieren das Berufskolleg II, das in einem Jahr zur Fachhochschulreife führt.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 2021 des Berufskollegs Gesundheit und Pflege I sind:

Klasse 1BK1P1: Linus Böhm, Cansu Cibir (Preis), Sina Kuhn, Giulia Lang, Anna-Lena Milnikel (Preis), Emily Motz, Eva Pommert, Lilli Schewe (Belobigung), Nicole Ungefucht, Angelina-Michelle Wanzlick und Leonie Zang.

Klasse 1BK1P2: Roberta Bauer (Belobigung), Tabea Goldschmitt (Belobigung), Benjamin Klein, Merlin Locks, Marco Müssig, Lillian Olson, Lisa Pfeuffer und Lara Wallisch. epe