Trotz Corona die Arbeit fortgeführt

Edelfingen. Tätigkeitsberichte sowie Grußworte und ein Festvortrag zum 75-Jahr-Jubiläum standen im Mittelpunkt der Kreiskonferenz des VdK-Kreisverbands Mergentheim im Landhotel Edelfinger Hof.

„Es war im vergangenen Jahr nicht leicht, den Kontakt zu unseren Mitgliedern zu halten. Die Einschränkungen durch Corona erschwerten die Arbeit in den Ortsverbänden“, resümierte Kreisverbandsvorsitzende Werner Seeger in seinem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. In diesem Zusammenhang dankte er den Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Mühen in den Ortsverbänden. Auch der Kreisverband habe seine Arbeit fortgesetzt, zum Beispiel mit Beratungen oder Anträge der Mitglieder, wobei vieles telefonisch erledigt worden sei. Dies habe sich auch in einer erneut sehr positiven Entwicklung der Mitgliederzahlen widergespiegelt. Demnach stieg der Bestand zwischen 1. Januar 2021 bis April 2022 von 3284 auf 3395 Mitglieder (plus 111).

Erfreulicherweise können nach Lockerungen oder Aufhebungen der Coronabeschränkungen wieder Vor-Ort-Termine durchgeführt werden. „Für viele Mitglieder ist der persönliche Kontakt bei Beratungen sehr wichtig. Es ist nicht immer einfach, alles telefonisch zu erklären, oft auch aus gesundheitlichen Gründen wie etwa Schwerhörigkeit“, hob der Kreisverbandsvorsitzende hervor.

Ein erheblicher Schritt war der Umzug und die Einrichtung einer neuen Geschäftsstelle im Oberen Graben in Bad Mergentheim mit Hilfe der Stadt und OB Udo Glatthaar. Auf rund 80 Quadratmetern bietet sich barrierefrei genügend Raum für Beratungsgespräche. Im September 2021 wurde die neue VdK-Kreisgeschäftsstelle offiziell eingeweiht. „Unsere Sprechzeiten am Dienstag und Freitag werden nach wie vor sehr gut angenommen, der Beratungsbedarf hat sich erhöht“, berichtete Werner Seeger. Positiv angelaufen sei ein Pilotprojekt mit Rechtsberatungen vor Ort.

Fest abgesagt

Aufgrund der Coronakrise abgesagt werden musste hingegen ein für Anfang September 2021 geplantes Fest zum 75-Jahr-Jubiläum des VdK-Kreisverbandes Mergentheim in der Wandelhalle, zu dem unter anderem die Präsidentin des VdK-Bundesverbandes, Verena Bentele, ihr Kommen zugesagt hatte. Auch ein erneut vorgesehener Termin für die große Jubiläumsfeier im April musste wegen Corona abgeblasen werden.

Ebenso abermals der Pandemie zum Opfer gefallen seien nach reiflicher Überlegung die für dieses Jahr wiederholt avisierten dritten Gesundheitstage Main-Tauber-Kreis der VdK-Kreisverbände Tauberbischofsheim und Mergentheim in Grünsfeld. Ein neuer Termin wird für das Muttertagwochenende am 13. und 14 Mai 2023 angestrebt.

Einen in den beiden abgelaufenen Geschäftsperioden trotz Coronakrise insgesamt positive Wirtschaftslage des VdK-Kreisverbandes Mergentheim vermochte Kassiererin Monika Peppel zu vermelden. Aufgrund der Bestätigung einer beanstandungsfreien Finanzführung durch die beiden Revisoren Hans-Dieter Deininger und Karlheinz Thürauf konnte der Vorstand daraufhin einstimmig entlastet werden.

„Seit der Gründung gehen der VdK-Kreisverband Mergentheim und dessen Ehrenamtliche dem Motto ‚Im Mittelpunkt steht der Mensch ‘nach“, konstatierte Landrat Christoph Schauder in seinem Grußwort. Die Beratungsleistungen, das Engagement und die Vertretungen für die Mitglieder in allen sozialrechtlichen Fragen sowie in Fragen der Wohnberatung für eine selbstständige Lebensführung im Alter oder bei körperlichen Einschränkungen seien selten so wertvoll wie in der heutigen Zeit, da der Anteil der älteren Menschen stetig ansteige.

Die hervorragend funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem VdK-Kreisverband und der Stadt Bad Mergentheim unterstrich Bürgermeisterstellvertreter Klaus-Dieter Brunotte im Namen von OB Udo Glatthaar und des Gemeinderates. „Die Stadt Bad Mergentheim weiß die wichtige gesellschaftspolitische Arbeit und Kernkompetenzen sehr zu schätzen. Deshalb wird sie den Orts- und den Kreisverband auch weiterhin unterstützen“, kündigte Brunotte an.

Mehr als die Pflicht getan

MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart dankte in einer Videobotschaft allen Beteiligten für ihren Einsatz zu Gunsten der Gesellschaft. „Sie alle haben mehr getan als nur ihre Pflicht und damit dazu wesentlich beigetragen, dass sich der VdK in Deutschland sowie in Baden-Württemberg als auch in unserem Landkreis zum größten Sozialverband entwickelt hat“, meinte der Landtagsvizepräsident. „Der freiwillige Dienst von Menschen für Menschen ist die beste Basis für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“.

In einem Vortrag beleuchtete der Kreisvorsitzende Werner Seeger die 75-jährige Historie und Entwicklung des VdK-Kreisverbandes Mergentheim und präsentierte zudem eine Festschrift zu dessen 75-Jahr-Jubiläum. Der Kreisverband führte im April 1946 kurz nach Gründung eine erste große Veranstaltung und Anfang Februar 1947 die erste Mitgliederversammlung durch. Bis 1956 stieg die Mitgliederzahl der Ortsgruppe von ursprünglich 70 auf 600 Personen an.

Beispiellose Geschichte

„Es folgte eine beispiellose jahrzehntelange Geschichte dieser bedeutenden und effektiven Interessenvertretung für Kriegsopfer, später auch für Menschen mit Behinderung oder in Rente“, resümierte Seeger. Als Mitte der 80er Jahre die Mitgliederzahl stagnierte und sank, da die Anzahl der Kriegsversehrten und Hinterbliebenen weniger wurde, änderte man sich in den 1990er Jahren zu einem zeitgemäß modernen und für jedermann offenen „Sozialverband VdK“.

„Es gibt kaum eine Organisation, in dem das Ehrenamt eine so große Rolle spielt wie beim VdK“, bekräftigte Hans-Josef Hotz, Vorsitzender des VdK-Landesverbandes Baden-Württemberg, in seinem Festvortrag. Gerade der Vielzahl an aktiven Orts- und Kreisverbänden sowie deren eminent wichtigen Engagement sei es zu verdanken, dass sich der VdK zum größten Sozialverband in Deutschland mit über 2,4 Millionen Mitgliedern und in Baden-Württemberg mit 250 000 Mitgliedern entwickelt habe.

„Corona hat einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie kostbar das Verbandsleben und das solidarische Miteinander sind“, zeigte sich Hotz überzeugt. Auch hier habe sich der VdK als zuverlässiger Interessenvertreter der sozial schwächeren Menschen und für soziale Gerechtigkeit bestätigt.

„Ebenso im Pandemiejahr 2020/21 haben die hauptamtlichen Juristen aus der VdK-Rechtsabteilung viele Tausende Anträge auf Sozialleistungen für unsere Mitglieder in Baden-Württemberg gestellt und über 9.000 Wiedersprüche gegen Bescheide von Behörden oder Sozialversicherungsträgern eingelegt. Mehr als 4.000 Prozesse wurden zusätzlich vor den Sozial- und Verwaltungsgerichten geführt sowie über 16 Millionen Euro an Nachzahlungen erstritten. Dabei suchen in einem normalen Jahr mehr als 60.000 Mitglieder und Ratsuchende unsere 35 hauptamtlich besetzten Geschäftsstellen persönlich auf, um rechtliche Unterstützung zu erhalten“, vermeldete der VdK-Landesvorsitzende als beeindruckende Bilanz. Musikalisch umrahmt wurde die Jubiläumsfeier von Jan Zalles-Reiber und Julius Knauf (beide Violine). pdw