Treue Mitglieder geehrt

Markelsheim. Der Pflege von Brauchtum und Heimat hat sich die Volks- und Winzertanzgruppe Markelsheim verschrieben. Dieser Verpflichtung konnte der Verein in Zeiten von Corona unfreiwillig nicht nachkommen. Jetzt hoffen kleine und große Tänzer auf die Rückkehr eines normalen und geregelten Übungsbetriebs und auf viele Auftritte.

Die Generalversammlung mit Rückblick auf 2020 und 2021 in der Weinstube Lochner war gut besucht. Vorsitzender Klaus Hartmann bezeichnete die letzten zwei Jahre als herben Rückschlag. Aufgrund der Pandemie habe es nur wenige Highlights gegeben. Die zählte Schriftführer Andreas Kuhn in seinem Bericht auf.

Unmittelbar nach der letzten Generalversammlung Anfang März 2020 wurde das Vereinsleben aufgrund der Coronapandemie heruntergefahren - „nichts ging mehr, nur noch kontaktlos über Handy, Whatsapp oder Online-Zusammenkünfte“, so Kuhn. Eine digitale Gemeinschaftsaktion auf Social Media war denn auch die Annahme der von der Volkstanzgruppe Sulz herausgeforderten „Klopapier-Challenge“. Die erste Ausschusssitzung fand erst im September 2020 statt, um zu beraten inwieweit Proben und Auftritt überhaupt möglich sein könnten. Beschlossen wurde aufgrund vieler Unwägbarkeiten, zunächst alle Aktivitäten einzustellen. Dreimal tagte der Vorstand im Jahr 2021. Bedauernd merkte Kuhn an, dass viele runde Geburtstage in den Reihen der Volks- und Winzertanzgruppe nicht gebührend gefeiert werden konnten und auch andere gesellige Zusammenkünfte verschoben werden mussten. Beim Benefizkonzert der Musikkapelle zugunsten der Flutopfer im Ahrtal im September 2021 übernahm der Verein die Bewirtung und spendete zudem 2000 Euro. Zumindest einen Tanzauftritt gab es bei der Hochzeit von Doreen Pütz, der Tochter des Vorsitzenden.

Ende April 2022 konnte nach langer Durststrecke wieder mit dem Proben begonnen werden, am 1. Mai führte eine Wanderung zum Fest in Wachbach. Geplant ist noch im Mai ein Wanderwochenende in Unterjoch, so Andreas Kuhn.

Über Einnahmen und Ausgaben berichtete Martina Lochner. Thomas Lehr, der zusammen mit Josef Michler die Bücher geprüft hatte, bescheinigte ihr eine „saubere Kassenführung“. Im Namen der Weingärtnergenossenschaft dankte Lehr den Winzertänzern für ihre Aktivitäten. „Die Volks- und Winzertanzgruppe ist fest mit dem Markelsheimer Wein verbunden.“

Wenig zu berichten hatte Tanzleiter Helmut Wenzel, der sich freute, dass die Pandemie-Vorschriften gelockert wurden „und wir langsam wieder zur Normalität zurückkehren können.“ Anja Sonntag-Schurk, die zusammen mit Magda Bender drei Nachwuchsgruppen mit 20, zehn und zwölf Tänzern und Tänzerinnen leitet, berichtete, dass 2021 im Juli und nach den Ferien bis Oktober geprobt werden konnte. Danach war Pause, die bis Mai 2022 andauerte.

Ortsvorsteherin Claudia Kemmer bezeichnete die Vereinsaktivitäten als Möglichkeit, in schwierigen Zeiten Kraft zu schöpfen. In dieser Hinsicht habe die Pandemie die Volks- und Winzertanzgruppe besonders hart getroffen. Diese sei schließlich ein Werbeträger und Markenzeichen für den Weinort und leiste gute Arbeit, wie sie dankbar vermerkte. Die von ihr beantragte Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde der komplette Vorstand bestätigt: Vorsitzender Klaus Hartmann, 2. Vorsitzender Roland Leiser, Kassenwartin Martina Lochner, Schriftführer Andreas Kuhn, Kassenprüfer Thomas Lehr und Josef Michler, Ausschussmitglieder Günter Emmert, Magda Bender, Susanne Ankenbrand, Isabelle Herrmann und Doreen Pütz. Auch die Gruppenleiterinnen Anja Sonntag-Schurk und Magda Bender sowie Tanzleiter Helmut Wenzel üben ihre Ämter weiterhin aus.

Zahlreiche Mitglieder des Vereins wurden geehrt. Für 40 Jahre Josef Michler, Ingrid Nüchter, Anette Pfau, Manfred Pfau, Cornelia Emmert, Philipp Kimmelmann, Conny Lehr, Xaver Halbmann, Günther Emmert, Michael Nüchter, Stefan Pfau und Andrea Betz. Für 25 Jahre Andreas Kieninger und Arno Artz, für zehn Jahre David Hartmann, Doreen Pütz, Lukas Halbmann, Isabelle Herrmann, Silke Mies-Leiser, Sarah Teufel sowie Klaus Hartmann (zehn Jahre Vorstand), Roland Leiser (zehn Jahre Vorstand) und Helmut Wenzel (zehn Jahre Tanzleiter). tom