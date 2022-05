Trends bei den Beständen über die Jahre verfolgen

Bad Mergentheim. Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion, die „Stunde der Gartenvögel“, steht vor der Tür. Vom 14. bis 15. Mai bietet sich für alle Interessierten die Möglichkeit, eine Stunde lang Vögel zu beobachten und zu zählen.

Welche Arten und wie viele es noch sind, wird das Wochenende vom 13. bis 15. Mai zeigen: Die Naturschutzgruppe Taubergrund ruft zusammen mit der Nabu mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Naju zur 18. „Stunde der Gartenvögel“ auf.

Im letzten Jahr nahmen mehr als 140 000 Menschen an der Aktion teil und meldeten aus über 95 000 Gärten und Parks mehr als 3,1 Millionen Vögel. Gemeinsam mit der Schwesteraktion „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich daher bei dieser Aktion um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.

Ziel der Aktion ist es, Trends bei den Beständen über die Jahre hinweg zu verfolgen. Weil die „Stunde der Gartenvögel“ bereits seit 2006 stattfindet, können die Ornithologen bereits auf einen umfangreichen Datenschatz zurückgreifen. Aber auch wer wenig über Vögel weiß, kann an der Aktion teilnehmen.

Für unerfahrene Teilnehmer macht eine Zählhilfe das Erkennen der Vögel einfach. Außerdem gibt es eine kostenlose App, die „Nabu-Vogelwelt“, welche beim Identifizieren hilft. Wichtig ist es außerdem, eigene Beobachtungen zu melden, selbst wenn während der Zählung nur wenige Vögel gesichtet werden, denn auch diese Informationen stellen wichtige Daten für die Auswertungen des Nabu dar.

Die Beobachtungen können am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 14. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800/1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen Nabu-Vogelwelt-App, erhältlich unter www.NABU.de/Vogelwelt. Meldeschluss ist der 23. Mai.

Auch bei der Naturschutzgruppe Taubergrund können weitere Infos zu dieser Aktion eingeholt werden, beziehungsweise die Ergebnisse gemeldet werden unter Telefon 07931/3661 oder per Mail info@naturschutz-taubergrund.de info@naturschutz-taubergrund.de.