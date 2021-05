Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Online-Sitzung des Werbebeirats der Stadt Bad Mergentheim - Gutachten zur Wertschöpfung / Zahlen und Fakten präsentiert / Deutliche Verluste durch Corona-Krise Tourismus beschert Bad Mergentheim Millionen-Umsätze

„Der Tourismus in Bad Mergentheim löst Umsätze in Höhe von 155,2 Millionen Euro aus“, hieß es in der jüngsten Online-Sitzung des Werbebeirats der Kurstadt.