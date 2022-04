Totentanz vor Ort bestaunen

Bad Mergentheim. Bei einer Führung in der Friedhofskapelle St. Michael auf dem alten Friedhof in Bad Mergentheim kann man am Sonntag, 24. April, den Bad Mergentheimer Totentanz kennenlernen und bestaunen. Bei diesem handelt es sich um einen 15 Gemälde umfassenden Bilderzyklus, der von dem Maler Tobias Weiß geschaffen wurde. Er stellt biblische Motive und Geschichten von Sünde und Tod sowie von Heil und Erlösung dar.

Bei der Führung in der normalerweise nicht frei zugänglichen Kapelle werden die Bilder erschlossen und die dahinterstehenden Geschichten vorgestellt. Beginn ist um 15 Uhr. Informationen und Anmeldung für die Veranstaltung bei der Keb Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931/9689743, per E-Mail (keb.mergentheim@drs.de) oder über www.keb-mgh.de.

