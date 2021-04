Gegen 16 Uhr am vergangenen Samstagnachmittag war es endlich geschafft: Das letzte der sieben Module, die gemeinsam die neue Apotheke am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim bilden werden, war an seinem Platz auf der Großbaustelle. Damit ist ein wichtiger Zwischenschritt beim Neubau des Logistikzentrums am Caritas erreicht. In den Tagen zuvor verzögerte sich der lange geplante Schwertransport,

...