Zum Ferien-Tenniscamp in Markelsheim kamen 37 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren und hatten sichtlich Spaß. Thomas Väth, Lars und Bettina Schmidt kümmerten sich um die Kinder ab U 10 Midcourt, während Ingo Schulz und Thorsten Schieser mit den Kleinsten trainierten. Wie schon länger praktiziert, wird in Markelsheim schon früh versucht, den Nachwuchs mit in die Trainingsarbeit einzubinden. So

...