Tiere beobachten und hautnah erleben

Der artenreichste Wildpark in Europa ist in die neue Saison gestartet. Täglich sind die Pforten oberhalb von Bad Mergentheim nun wieder von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 16.30 Uhr) geöffnet.

Bad Mergentheim. Auf „gutes Wildpark-Wetter“ und keine Querschüsse durch umständliche Corona-Regeln hoffen die Verantwortlichen des Wildparks Bad Mergentheim in der neuen Saison 2022, die dieser Tage beginnt.

Das erste Corona-Jahr 2020 kostete den Wildpark viele Besucher. 2021 fand man wieder in die alte Spur zurück und verzeichnete rund 190 000 Gäste – so wie bereits 2019, als noch alles „normal“ lief.

Jetzt geht man voller Zuversicht in die neue Saison und freut sich auf viele Ausflugsgäste aus Nah und Fern sowie viele Familien mit Kindern.

„Im Wildpark Bad Mergentheim steht weiterhin alles unter dem Leitbild Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Bildung, Attraktionen, Spaß, Spiel und Erholung“, erklärt Geschäftsführer Marcus Rügamer. Den Besuchern stünden ab sofort wieder täglich zweimal, um 9.45 und 13.30 Uhr (ca. 200 Meter nach dem Eingang, oberhalb des „Gebirges“), die Tierpfleger für eine Fütterungsrunde zur Verfügung, frei nach dem Motto „Tiere sehen und erleben“.

Könige und Schaufler

„Wenn man die Fütterungszeiten nutzt, erfährt man auch viel Wissenswertes über das, was man nicht sieht: Warum heißt der Waschbär Waschbär? Wieviel kann ein Geier fressen? Oder: Warum können die Tierpfleger direkt zu den Wölfen ins Gehege? Am Ende weiß man dann, warum in den Bereichen Seenlandschaft, Gebirge, Höhlen und Bauernhof die ,Saubermänner’, ,Samtpfotler’, ,Könige’ und ,Schaufler’ unterwegs sind“, so Rügamer.

Neben den Highlights der Wildtierfütterung gibt es zur Mitte des Rundwegs bei der Waldschänke die so genannte „Haustiervorführung“, die den kleinen und großen Gästen in kurzweiliger Form die „Helfer des Menschen“ näherbringen soll. Vorgeführt werden „Betrunkene Schweine“, ein Ziegen-Karren, ein „faules Ei“, Enten-Gewatschel, Schafe bei der Arbeit mit dem flinken Hütehund, ein Drama mit den Dromedaren, und vieles mehr – „lassen Sie sich von den vielen tierischen Darstellern unterhalten“, wirbt Geschäftsführer Rügamer.

Zudem können sich Kinder am Streichelzoo erfreuen und auf den Abenteuerspielplätzen austoben, während es sich die Erwachsenen in den gemütlichen Biergärten unter uraltem Baumbestand gemütlich machen.

Am Ende des Rundwegs wartet dann die „Koboldburg“ auf die jungen Besucher – ein einzigartiges bauliches Highlight: Ein kleines Dorf, umgeben von acht Türmen, beherbergt eine Tierarztpraxis, die Zauberschule, den Kaufladen und viele weitere Spielnischen, die zu Rollenspielen verführen. Verstecke, Zimmer, Rutschen, Tunnel, Labyrinthe und Kletterbalken gilt es zu entdecken und auszuprobieren.

Näheres zu den jeweils aktuellen Parkregeln und Tickets gibt es unter www.wildtierpark.de nachzulesen.

Geöffnet ist der Wildpark fortan täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 16.30 Uhr). Die Saison geht nun bis inklusive Sonntag, 6. November. wp/sabix