Tief zur Fastnacht

Es hätte so schön sein können: Teilweise hat in dieser Woche zwar der Nebel die Tour versaut, außerhalb davon war es aber richtig sonnig und frühlingshaft. Jetzt haben wir zwar kein Nebelproblem mehr, doch wurde es eben durch die zwei Tiefs „Ulf“ und „Volker“ ersetzt. Mit Wolken und Schauern ist da also in Sachen Sonne auch nicht so viel los. Immerhin bleiben die Temperaturen im recht milden Bereich für Mitte Februar, und Rosenmontag und Faschingsdienstag gibt es wieder Besserungstendenzen. Ob die zweite Wochenhälfte dann noch einmal einen nasskalten Schub erleidet und der Vorfrühling dann auch Fastenzeit hat, bleibt abzuwarten.

Am Samstag regnet es vor allem morgens, und dann wieder im Laufe des Nachmittages und Abends gelegentlich. Dazwischen ist es auch mal länger trocken, die Sonne zeigt sich aber nur selten. Über den Tag verteilt gibt es immer wieder stürmische Böen. Die Temperaturen steigen auf 9 Grad in Wildentierbach und 12 in Lauda.

Am Sonntag fällt vor allem vormittags bei starkem Wind mit stürmischen Böen noch zeitweise Regen. Nachmittags sind zwischen noch vereinzelten Schauern auch kurze Aufheiterungen möglich. Die Temperaturen erreichen noch 7 Grad in Boxberg und 10 in Creglingen.

Rosenmontag und Faschingsdienstag wird es insgesamt freundlicher und meist trocken, dazu bekommen wir vorfrühlingshafte 10 bis örtlich 14 Grad. An Aschermittwoch ist dann bekanntlich „alles vorbei“ und es zieht Regen auf. Ob dieser dann nur kühleres Wetter, oder gleich eine nasskalte Rutsche mit Regen, Schnee und Graupel bringt, bleibt abzuwarten. Andreas Neumaier