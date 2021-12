Tickets zügig zurückgeben

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim rät den Bürgern, Tickets für in 2020 und in 2021 abgesagte Veranstaltungen nun zügig zurückzugeben. Wegen der Corona-Pandemie war es bei einigen Terminen dazu gekommen, dass Veranstaltungen abgesagt werden mussten, nachdem der Vorverkauf bereits begonnen hatte. Die Tickets können aber umgetauscht und der Kaufpreis erstattet werden. Während die Rückabwicklung mit den Kunden der Online-Buchung problemlos ist, hat die Stadt keine Daten von denjenigen, die ihre Tickets in örtlichen Vorverkaufsstellen gekauft haben. Eine solche Vorverkaufsstelle ist beispielsweise die Touristinformation im Alten Rathaus, wo Veranstaltungskarten direkt ausgedruckt werden. Der Umtausch dieser Eintrittskarten erfolgt an der Stelle, wo die Tickets auch erworben worden sind. stv

