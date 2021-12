Theresa Nuber überzeugte die Jury

Bad Mergentheim. Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels will die Freude am Lesen fördern und geht mittlerweile in die 63. Runde. Am Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim haben alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 an diesem Wettbewerb teilgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lesefreude und Lesemotivation standen hierbei im Vordergrund. Zunächst wurden die Klassensieger ermittelt. Dazu hatten sich alle Sechstklässler ein Buch ausgesucht, das sie ihren Mitschülern vorstellten. So konnte jeder seine Lieblingsgeschichte vorlesen und die Klassenkameraden erhielten die Möglichkeit, neue spannende Bücher kennenzulernen. Die selbstständige, intensive und kreative Beschäftigung mit Büchern war ein Gewinn für alle Teilnehmenden, denn wer liest, gewinnt immer.

Für besondere Vorleseleistungen wurden ausgezeichnet: Leonie Hehn (6a), Franziska Weber (6b) und Theresa Nuber (6c). Leonie las aus „Plötzlich unsichtbar“ von Liz Kessler, Franziska hatte sich „Brandnarben – Gefährliches Spiel mit dem Feuer“ von R. L. Stine ausgesucht, und Theresa stellte „Ein Sommer in Sommerby“ von Kirsten Boie vor. Eine Jury, bestehend aus den unterrichtenden Deutschlehrern, ermittelte im Anschluss die Schulsiegerin. Die Entscheidung war nicht leicht, da alle drei Vorleserinnen hervorragend vorbereitet waren und ihre Texte in spannender Weise vortrugen.

So war letztendlich die zweite Runde, bei der ein unbekannter Text vorgelesen werden musste, ausschlaggebend. Hier gelang es Theresa Nuber aus der Klasse 6c die Jury zu überzeugen. Theresa wird damit als Schulsiegerin das DOG beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs vertreten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2