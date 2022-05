Thema „Pflege“

Bad Mergentheim. Im Rahmen des „liberalen Forums“ des Ortsverbandes der FDP Bad Mergentheim referiert Dr. Franziska Freifrau von Stetten für alle Interessierten über „Ambulante und stationäre Pflege im Spannungsfeld von knappem Geld, Personalmangel sowie bürokratischem Zwangskorsett“ am Mittwoch, 11. Mai, um 19 Uhr im Restaurant Bundschu. Sie ist Geschäftsführerin des Altersruhesitz Residenz Schloss Stetten. „Das Thema geht uns alle an. Auch junge Menschen können mit dem Thema plötzlich konfrontiert werden, wenn zum Beispiel die Eltern oder ein Elternteil pflegebedürftig werden,“ betont die FDP in einer Pressemitteilung.

