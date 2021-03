Bad Mergentheim/Stuppach. Über den ehemals geplanten, 45 Meter hohen Funkmasten bei Stuppach, im Gewann Blumberg, und die Gegenwehr vieler Bürger berichtete unsere Zeitung ausführlich am Donnerstag. Zum Thema meldete sich am Freitag auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar zu Wort. Zusammen mit Ortsvorsteherin Birgit Teufel schickte der OB der Redaktion eine „gemeinsame Klarstellung“.

AdUnit urban-intext1

„In den vergangenen Tagen entstand bei manchem in der Öffentlichkeit der falsche Eindruck, mit dem Thema ‚Mobilfunkmast in Stuppach‘ werde von Stadtverwaltung und Ortsvorsteherin ein vor Ort nicht erwünschtes Projekt verfolgt“, so Glatthaar und Teufel. Dabei sei das Thema „schon längst“ im Sinne der Bürgerschaft „abgeräumt worden“.

Für das Funkmast-Vorhaben stand laut OB und Ortsvorsteherin „ein geeignetes städtisches Grundstück zur Diskussion, dieses wurde transparent in die örtlichen Gremien eingebracht und von der Stadt bereits vor Tagen wieder zurückgezogen, nachdem es zwischenzeitlich Vorbehalte in der Stuppacher Bevölkerung gegeben hatte“.

Niemand etwas vorzuwerfen

Das sei der ganze Vorgang, bei dem sich niemand etwas vorzuwerfen habe.

AdUnit urban-intext2

Das Thema sei damit vom Tisch. Eine in der Berichterstattung am Donnerstag erwähnte Unterschriftenliste einiger Standortgegner habe das Rathaus bislang nicht erreicht, fahren Glatthaar und Teufel zudem fort.

„Der Interessent (Anmerkung der Redaktion: die Firma ATC) prüft längst einen Alternativstandort. Das kann noch einige Wochen dauern und dann wird auch zu diesem neuen Vorschlag selbstverständlich erst einmal der Ortschaftsrat angehört“, erklären der OB und die Ortsvorsteherin.

AdUnit urban-intext3

Zum Vorgehen der Stadt Bad Mergentheim beim Thema Mobilfunkausbau allgemein bekräftigt OB Udo Glatthaar ergänzend: „Das Mobilfunknetz ist ein großes Zukunftsthema und es soll zur Verbesserung der Infrastruktur im ganzen Landkreis ausgebaut werden. Wir verfolgen dabei als Stadt Bad Mergentheim auch weiterhin eine Linie größter Transparenz.

AdUnit urban-intext4

Das bedeutet: Die Wirtschaftsförderung sondiert städtische Grundstücke im Suchkreis der Interessenten, um unseren Einfluss und unsere Mitsprache zu sichern. Dabei werden von den Ortschaften auch selbst Grundstücke gemeldet.

Im nächsten Schritt werden die Menschen vor Ort über die Ortschaftsräte beteiligt und angehört. Der Schutz der Bürgerschaft und die Akzeptanz für die jeweiligen Ausbauschritte sind und bleiben für uns wie auch für die städtischen Gremien entscheidend.“ stv/sabix