Theaterstück zur Madonna als lebendiges Frage-Antwort-Spiel

Stuppach. „Wie wäre es eigentlich, wenn Matthias Grünewald plötzlich in Stuppach auftauchen und nach 500 Jahren wieder vor seinem Madonnenbild stehen würde?“. Das fragten sich die Madonnenführer und -führerinnen des bekannten Marienbildes in dem Bad Mergentheimer Ortsteil.

Rasch war ein kleines Dreipersonenstück geschrieben, das zweimal zur Aufführung gebracht wurde, um die neue Saison der Stuppacher Madonnenführungen würdig zu eröffnen.

Das Stück begann damit, dass Maria Blumhofer, dargestellt von Silke Dörr, die Schwester und Haushälterin des Pfarrers, der das Bild vor 200 Jahren nach Stuppach gebracht hat, die kleine Muttergotteskapelle betritt. Dort wird sie eines Mannes mit Farbpalette und Pinsel ansichtig, der sich an dem Gemälde zu schaffen machte. Auf die entrüstete Frage der resoluten Dame, wer er denn sei und was er dort treibe, antwortet er: „Ich bin Meister Matthis und ich habe das Bild gemalt.“

Durch die weiteren Fragen stellt sich schnell heraus, dass der weltbekannte Maler (verkörpert von Dr. Adalbert Ruhnke) höchstpersönlich angereist war, um sich vom Zustand seines Werkes zu versichern. Maria Blumhofer nutzte die Gelegenheit, sich quasi aus erster Hand über die genaue Entstehungsgeschichte informieren zu lassen.

Auch der Maler hatte etliche Fragen an seine Gesprächspartnerin und ließ sich genau erklären, wie das Bild von der Aschaffenburger Stiftskirche, für die er es im Jahr 1519 gemalt hatte, ins Schloss von Bad Mergentheim und später nach Stuppach gekommen ist.

Viele Übermalungen

Auf die Frage, was seither mit dem Bild nach der Ankunft in Stuppach geschah, musste die Pfarrhaushälterin passen, denn sie hatte bald nach dem frühen Tod ihres Bruders der Ort verlassen. Hier konnte eine junge Restauratorin (Leonie Hoffmann) einspringen und die Geschichte der vielen Übermalungen und Restaurierungen des Bildes erläutern – bis hin zur letzten und sehr umfassenden Sanierung in den Jahren 2011/2012.

Sehr wichtig war es dann den beiden Damen, sich von dem Künstler die vielen Details seines Gemäldes – das zu den Hauptwerken von Matthias Grünewald zählt – eingehend erläutern zu lassen.

Zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer entspann sich ein sehr lebendiges Frage- und Antwortspiel, bei dem sich die drei Darsteller voller Spielfreude die Bälle gegenseitig zuspielten.

Allen denjenigen, die die Aufführungen des kleinen Theaterstücks versäumt haben, sei zum Trost gesagt, dass weitere Aufführungen für den Herbst geplant sind. KGStp