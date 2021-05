Test-Stationen in der Kurstadt

Bad Mergentheim. Ein tagesaktueller Corona-Schnelltest macht vieles sicherer – oder je nach Inzidenzlage, überhaupt erst möglich.

Das Schnelltest-Zentrum in Bad Mergentheim steht an sechs Tagen in der Woche zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, Termine können aber auch weiterhin vorab online oder telefonisch (07931/573405) reserviert werden. Die Vorabbuchung bietet den Vorteil einer verlässlichen Reservierung und macht die Abläufe im Test-Zentrum noch etwas schneller, da Bescheinigungen bereits vorbereitet werden können.

Das Schnelltest-Zentrum ist im Kulturforum auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz zu finden. Es wird von der Stadt und dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Bad Mergentheim, gemeinsam betrieben und von der Bad Mergentheimer City-Gemeinschaft unterstützt. Zu folgenden Zeiten kann man sich testen lassen: Montag bis Freitag: 9 bis 13 Uhr; Montag, Dienstag, Donnerstag: 17 bis 20 Uhr; Samstag: 10 bis 15 Uhr. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai, ist geschlossen.

Weitere Testmöglichkeiten findet man in den nachfolgenden Apotheken: Burg-Apotheke: Test einmal pro Woche kostenfrei (Testbus am Deutschordenplatz), telefonische Anmeldung bevorzugt, ist aber auch spontan möglich. Montag bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr, Samstag von 8 bis 12.30 Uhr. Janus-Apotheke (Markelsheim): Test einmal pro Woche kostenfrei, telefonische Anmeldung erforderlich. Montag bis Samstag von 8 bis 9.30 Uhr. Marien-Apotheke: Test einmal pro Woche kostenfrei, telefonische Anmeldung erforderlich. Montag: 13 bis 15 Uhr; Mittwoch: 10 bis 12 Uhr; Freitag: 10 bis 12 Uhr.

O´Vita Apotheke Activ-Center (Testbus am Activ-Center), Test einmal pro Woche kostenfrei, telefonische Anmeldung bevorzugt, aber auch spontan möglich. Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 18 Uhr. Rats-Apotheke: Test einmal pro Woche kostenfrei, telefonische Anmeldung erforderlich. Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.