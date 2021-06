Terminvereinbarung wird weiter empfohlen

Bad Mergentheim. Das Neue Rathaus in Bad Mergentheim ist ab Donnerstag, 1. Juli, wieder für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet. Die vorherige Terminvereinbarung wird aber von der Stadtverwaltung weiter empfohlen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Die Regelung gilt auch für die Verwaltungsstellen in den Teilorten. Wegen der Corona-Pandemie war in den zurückliegenden Monaten der Besuch der Fachämter nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Es standen aber alle Dienst- und Serviceleistungen zur Verfügung. Mit der Öffnung für den allgemeinen Publikumsverkehr wird die vorherige Terminvereinbarung nur noch empfohlen. Die Verwaltung weist aber darauf hin, dass Bürger mit Termin in der Regel sofort bedient werden und kaum Wartezeit haben.

Zeitfenster wählen

Zudem kann für die am häufigsten angesteuerten Abteilungen Bürgeramt und Standesamt ein Termin mit wenigen Klicks online eingebucht werden unter www.bad-mergentheim.de. Hier lässt sich ein Zeitfenster planbar auswählen und es gibt auch gleich Informationen, wie lange es dauern wird und welche Unterlagen mitzubringen sind. Auch telefonisch ist die Termin-Vereinbarung möglich – und zwar direkt im jeweiligen Fachamt. Bei Unklarheit bezüglich der richtigen Ansprechperson vermittelt die Telefonzentrale unter 07931/570.

Um den Publikumsverkehr vor Ort zu steuern, wird es am Haupteingang des Neuen Rathauses (Bahnhofplatz) wieder eine Ampel geben. Bürger ohne Termin werden gebeten, bei Rot vor dem Rathaus zu warten. Außerdem soll der Haupteingang nur noch für das Bürgeramt genutzt werden. Wer eines der anderen Fachämter besuchen möchte sollte sich am Hintereingang in der Unteren Mauergasse melden. Dort findet auch die Ausgabe der Gelben Säcke statt.

Die Öffnungszeiten des Neuen Rathauses sind: Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr, Montag 14 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 18 Uhr. Die Öffnung am Samstagvormittag bleibt wegen der weiter hohen Sicherheits- und Hygieneanforderungen noch ausgesetzt. Die Stadt kündigt an, dass dieses Zeitfenster in einem nächsten Öffnungsschritt bald nachgezogen werden soll.

Die Stadtbücherei hat ebenfalls ab 1. Juli wieder zu ihren bekannten Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr geöffnet, nachdem diese zunächst noch eingeschränkt waren. Die Tourist-Information steht bereits seit Mai wieder an sieben Tagen in der Woche für die Besucher offen. stv

