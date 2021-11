Termin für Besuch im Rathaus nötig

Bad Mergentheim. Wegen der angespannten Pandemie-Situation in Stadt und Landkreis muss ab Donnerstag, 25. November, vor dem Rathaus-Besuch wieder ein Termin vereinbart werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verwaltung möchte mit dieser vorübergehenden Regelung das Bilden von Schlangen, überfüllte Wartebereiche sowie nicht notwendige Rathaus-Besuche ausschließen. Alle Fachämter arbeiten jedoch vollumfänglich weiter und stehen telefonisch, digital oder nach Termin-Vereinbarung auch persönlich für Bürger-Anliegen zur Verfügung. Die Regelung gilt auch für die Ortsverwaltungen.

Die richtige Ansprechperson für die Beratung und Terminvereinbarung ist auf www.bad-mergentheim.de zu finden, wo im Corona-Dossier das Ämter-Verzeichnis verlinkt ist. Gerne vermittelt auch die Telefonzentrale unter 07931/ 57-0 das jeweils zuständige Fachamt. Termine im Bürger- oder Standesamt können zudem online eingebucht werden. Bürgerinnen und Bürger mit Termin melden sich bitte am Hintereingang des Rathauses in der Unteren Mauergasse. Die Abholung von Gelben Säcken ist dort jederzeit auch ohne Termin möglich.

Weitere städtische Einrichtungen wie Tourist-Information und Stadtbücherei sind von der allgemeinen Einschränkung des Publikumsverkehrs nicht betroffen. Für Stadtbücherei und Tourist-Information gelten die üblichen Öffnungszeiten unverändert fort, der Zutritt ist jeweils nur mit „2G“ möglich – also nur für geimpfte und genesene Personen mit entsprechendem Nachweis. Die Stadtbücherei bietet alternativ einen Abhol-Service an, der keinen Nachweis-Auflagen unterliegt. Hier müssen lediglich die Hygieneregeln (Abstand, Maske) beim Abholen beachtet werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Verwaltung der Volkshochschule bittet darum, dass die Kontaktaufnahme möglichst telefonisch oder per E-Mail erfolgt. Regelmäßig aktualisierte Hinweise zu Kursbetrieb und Erreichbarkeit finden sich auch auf www.vhsmgh.de.

Wer an die Stadt gezielte Nachfragen zum Thema Corona und den geltenden Verordnungen hat, kann sich telefonisch an den Corona-Stab wenden unter 07931 / 57-3216 oder per E-Mail an corona@bad-mergentheim.de. stv