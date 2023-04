Teils nasskalt

„Richten Sie ihm aus, der soll was Gescheides schreiben“, hat man der Mama des Wetterfrosches an Ostern mit auf den Weg gegeben. Leider hat der Wetterschreiberling aber noch immer nichts zu vermelden was in irgendeiner Weise gröber erfreulich wäre. Zumindest nicht bis Dienstag. Und ja, der Eindruck täuscht nicht. Es ist immer noch tatsächlich zu kalt im Moment. Der bange Blick richtet sich auf die kommende Wochenmitte, weil die die Wende bringen könnte. Aber solche Sprüche haben die Wettermodelle eben jetzt schon ein paar mal gerissen und dann wieder verworfen. Geduld ist gefragt in diesem Jahr. Geduld.

Am Samstag geht’s teilweise noch mit etwas Sonne los. Mittags und nachmittags regnet es dann aber immer häufiger bei 6 Grad in Rinderfeld und 10 in Lauda. Auch am Sonntag regnet es noch zeitweise, nachmittags mehr in Schauerform, dafür hier und da auch mit etwas Sonne dazwischen. Dazu allmählich mildere 10 Grad in Wildentierbach und 13 in Bad Mergentheim.

Auch am Montag und Dienstag werden wir ein paar Schauer aus Osten wahrscheinlich noch nicht ganz los. Bei 12 bis 16 Grad ist aber eine weitere leichte Milderung zu vermelden, und gebietsweise zeigt sich auch schon Sonne. Die Hoffnung liegt eindeutig auf einem Hoch aus Norden, das ab Mittwoch Fuß fassen könnte. Mit diesem würde es dann trockener und freundlicher, und bis zum Wochenende könnte man bei den Temperaturen auch langsam mal über die längst überfälligen 20 Grad nachdenken. Andreas Neumaier