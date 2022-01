Teilnehmer musste zur Dienststelle

Bad Mergentheim. Zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen eines gemeinsamen Spaziergangs fanden sich am Sonntag gegen 15 Uhr erneut rund 400 Personen am Marktplatz in Bad Mergentheim ein und liefen gemeinsam durch die Straßen der Innenstadt (die FN berichteten). Gegen Ende der Veranstaltung führte laut Polizei das Verhalten eines Teilnehmers dazu, dass dessen Personalien festgestellt werden sollten. Dies habe der Versammlungsteilnehmer vehement verweigert, weshalb er zur Dienststelle gebracht worden sei, um die Identität zu klären. Hierbei sei es zu Widerstandshandlungen gekommen. Nach Feststellung der Daten wurde die Person laut Polizei entlassen und es würden entsprechende Anzeigen gefertigt.

