Teilnehmer aus Hohenlohe

Langenburg. An der Trauerfeier von Prinz Philip in Windsor am heutigen Samstag, 17. April, soll auch Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg teilnehmen. Nach der vom Palast veröffentlichten Gästeliste ist er einer von drei Adeligen aus Deutschland, die eingeladen wurden, heißt es in einem Bericht des SWR.

Eigentlich wollte das Königshaus 800 Gäste einladen. Doch nur 30 sind wegen der Corona-Verordnung erlaubt. Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburgs Großmutter Prinzessin Margarita von Griechenland war die älteste Schwester von Prinz Philip. Die Trauerfeier ist heute Nachmittag geplant und soll mit einer nationalen Schweigeminute beginnen.

Die beiden anderen deutschen Adligen sind Bernhard Prinz von Baden und Heinrich Donatus von Hessen.

Fürst Philipp ist der Großneffe von Prinz Charles.

