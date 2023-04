Taxifahrer in Bad Mergentheim genötigt und angegriffen

Bad Mergentheim. Ein 62-jähriger Mann nötigte laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag erst einen Taxifahrer und griff diesen anschließend körperlich an.

Gegen 13.10 Uhr war der 62-jährige Taxifahrer mit seinem Fahrzeug zwischen Weikersheim und Bad Mergentheim unterwegs. Im Bereich des Kreisverkehrs bei einem Supermarkt fuhr der 62-jährige BMW-Fahrer mit seinem dunklen Auto so dicht auf und drängelte, dass der Taxifahrer das Kennzeichen des BMWs nicht mehr erkennen konnte. Als er im Bereich des Stadtgartens rechts am Straßenrand anhielt, stoppte der BMW ebenfalls, der Fahrer stieg aus und griff den Taxifahrer an. Um den Angriff abzuwehren fuhr der Taxifahrer davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Ereignisse sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 melden.

