Taxi beschädigt und geflüchtet

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter verursachte vergangene Woche einen Schaden von 2500 Euro an einem Taxi in Bad Mergentheim. Der Taxi-Fahrer parkte seinen VW Caddy am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Igersheimer Straße am linken Fahrbahnrand. Am nächsten Tag bemerkte er gegen 14 Uhr, dass die Beifahrerseite vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Täter flüchtete, ohne sich bei dem Taxifahrer oder der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, melden.

