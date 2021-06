Tauberschwarz erlebbar gemacht

Markelsheim/Laudenbach. Anlässlich der Tauberschwarz-Wanderung am Samstag, 19. Juni, haben die Weingärtner Markelsheim mit Unterstützung vieler fleißiger Helfer den Wanderweg innerhalb der Gemarkung Laudenbach, Ebertsbronn und Niederstetten, mit neuen Schildern ausgestattet. „Wir möchten nicht nur Informationen vermitteln, sondern Geschichte erlebbar machen“, erzählt Andrea Büttner, Mitglied des Vorstands der Weingärtner Markelsheim und Hauptverantwortliche des Julius Echter Kellers. Dies können wein- und wanderinteressierte Besucher am 19. Juni bei der Tauberschwarz-Wanderung selbst erleben. Von 10 bis 14 Uhr werden am Julius Echter Keller kleine Wanderpakete in Form einer gefüllten Vesperbox, Gutscheine für drei Mal 0,1 Liter Wein und einem Glas – für vorangemeldete Gäste – angeboten.

AdUnit urban-intext1

Neben den lebhaft gestalteten Schildern und den drei unterwegs angebotenen Weinproben, haben Besucher die Möglichkeit an einem Quiz teilzunehmen. Im Nachgang der Veranstaltung werden per Losverfahren unter allen vollständig und richtig beantworteten Fragen drei Gewinner ermittelt, die sich dann über ein tolles Weinpräsent freuen können.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis zum 17. Juni gebeten: Weingärtner Markelsheim, Telefon 07931 / 90600, E-Mail info@markelsheimer-wein.de; oder bei Andrea Büttner, Telefon 07934 / 3515; weitere Informationen unter www.markelsheimer-wein.de.