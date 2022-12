Bad Mergentheim. Die „Tauberfränkische Wirtshausmusi“ gestaltet am Donnerstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr eine „Tauberfränkische Weihnacht“ in der Wandelhalle in Bad Mergentheim. Die Blechbläser der „Zwiefach-Boarischen“ spielen dabei alpenländische Weihnachtsweisen.

Eintrittskarten gibt es im Kartenvorverkauf mit Sitzplatzreservierung (Tischbestuhlung) beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark (Telefon 07931 / 965 225), der Gläserausgabe an der Wandelhalle und der Tourist Information am Marktplatz 1 (Telefon 07931 / 57 48 13). Online können die Karten unter www.kurpark.reservix.de gebucht werden. Vor der Veranstaltung und in der Pause gibt es Bewirtung mit Getränken und einem Imbiss. fm