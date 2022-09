Tanzen zum vollen Sound der „MVU“-Big-Band

Bad Mergentheim. Einen Tanzabend in Kurhaus-Kursaal gibt’s mit dem Musikverein Umpfertal (MVU) am 17. September um 19.30 Uhr.

Wer also gerne zu guter Live-Musik im Big-Band-Sound tanzen oder auch nur einen schönen Abend mit Freunden verbringen möchte, findet am am Samstag im Kurhaus-Kursaal ausreichend Gelegenheit.

Neben dem seit Jahren stattfindenden sehr erfolgreichen „Let’s dance“-Abend bietet die Big-Band des Musikvereins Umpfertal eine weitere Möglichkeit zum Tanzen an.

Karten im Kartenvorverkauf sind im Gäste Service im Haus des Gastes /Brunnentempel im Kurpark, bei der Tourist-Information oder unter www.kurpark.resevix.de erhältlich.