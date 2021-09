Tanz der Fontänen geht bald zu Ende

Bad Mergentheim. Im Oktober tanzen dann die Fontänen voraussichtlich zum letzten Mal in Form der Jubiläumsaktion zum 20-jährigen Bestehen der Wasserspiele im Kurpark . Die musikalische Gratulation der regionalen Musikkapellen und -vereine findet nur zu bestimmten Zeiten statt: Wer diese „besonderen“ Wasserspiele bewundern will, hat dazu Gelegenheit jeweils an den Sonn- und Feiertagen um 10.15 Uhr und 17.15 Uhr. Die regulären Wasserspiele werden täglich um 15.15 Uhr, 17.15 Uhr, 18.15 Uhr, 19.15 Uhr und 22.00 Uhr gezeigt. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind die Wasserspiele zusätzlich um 10.15 Uhr und 12.15 Uhr zu sehen. Immer donnerstags um 19.15 Uhr (ausgenommen 21. Oktiober) werden alle zehn Musikstücke der Wasserspiele nacheinander gespielt. Besonders reizvoll sind die Vorstellungen ab Einbruch der Dämmerung, wenn die Wasserspiele zusätzlich noch bunt illuminiert sind. kv

