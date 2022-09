Bad Mergentheim. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, bietet das Bürgerforum Stadtbild zwei Führungen im Haus Klärle in der Ochsengasse 18 an. Um 11 und um 15 Uhr können sich Besucher über die Haus- und Renovierungsgeschichte aus erster Hand von dem Architekten und Hausbesitzer Rolf Klärle informieren lassen. Das Haus Klärle wurde im Jahr 1455 errichtet und ist damit einer der ältesten Profanbauten der Stadt Mergentheim. Zu sehen sind von einem Bauforscher vor der Restaurierung erstellte Baualterspläne sowie während des Bauablaufes gefertigte Fotos und Zeichnungen. Im Jahr 2020 wurde die gelungene Restaurierung mit dem Denkmalschutzpreis des Schwäbischen Heimatbundes ausgezeichnet. Heute wird es als Architekturbüro und Wohnhaus genutzt. Bild: Rolf Klärle

