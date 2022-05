Tag der offenen Tür im Torwachhaus in der Mühlwehrstraße

Bad Mergentheim. Es gibt große bekannte und viele kleinere historische Bauwerke in Bad Mergentheim. Eines von diesen kleinen, aber geschichtlich interessanten Gebäuden, dass übrigens noch immer im Privatbesitz einer angesehenen Bad Mergentheimer Bäckersfamilie ist, steht am Eingang zur Mühlwehrstraße und ist das heutige Vereinslokal des Historischen Schützen-Corps Bad Mergentheim.

Das so genannte Torwachhaus gehörte einst mit zur Stadtbefestigung und prägte das damalige Bild vom ehemaligen Mühlwehrtor. Schon im Jahre 1340 wurde dieses kleine unscheinbare Häuschen, an der Mergentheimer Stadtmauer, urkundlich erwähnt. 1988 übernahmen die „Grünen“, wie die Mannen des Schützen-Corps in Bad Mergentheim heute auch genannt werden, das Gebäude und renovierten es in vielen hundert und schweißtreibenden Arbeitsstunden.

Im Erdgeschoss wurde wieder eine kleine Zoll- und Torwachstube eingerichtet. Später kamen noch verschiedene Vitrinen hinzu, in denen die Geschichte des Freiwilligen Schützen-Corps von 1824, anhand von historischen Ausrüstungsgegenständen, anschaulich dargestellt wird. Eine knarzende alte Holztreppe führt vom Erdgeschoss bis unter das Dach nach oben. Das Obergeschoss beherbergt die Herzog-Paul-Stube. Herzog Paul Wilhelm war Forschungsreisender, bewohnte das Deutschordensschloss, wurde seinerzeit als Chef des hiesigen Schützen-Corps beschrieben und bekam die Ehrenbürgerwürde der Oberamtsstadt Mergentheim verliehen. Sie, die gute Stube, ist das Herzstück des kleinen Gebäudes und wurde sehr liebevoll ausgeschmückt.

Da viele Bürger und Gäste noch nie die Gelegenheit hatten, dieses Kleinod der Stadtgeschichte zu besuchen und auch von innen zu erkunden, öffnet das Historische Schützen-Corps am Samstag, 28. Mai, die Türen für Besucher.

Geöffnet wird das historische Torwachhaus von 10 bis 17 Uhr. Neben den kostenlosen Führungen durch das Haus bieten die „Grünen“ für die Besucher einen kleinen Biergarten im Stadtmauergraben zum gemütlichen Verweilen an und ab 13 Uhr öffnen dann die Bürgerfrauen des Vereins ihre Kaffee-Stube.

Die Aktiven des Corps treffen sich zu den Vorbereitungen am Freitag, 27. Mai, ab 17 Uhr am Torwachhaus. Am Samstag kommen dann die eingeteilten Kameraden des Vereins bereits um 9 Uhr wieder am Torwachhaus zusammen. ge

