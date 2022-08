Täter haben eine Glasscheibe eingeworfen

Bad Mergentheim. Bisher Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einer Schule in Bad Mergentheim. Innerhalb dieses Zeitraums warfen die Einbrecher eine Glasscheibe der Schule in der Maurus-Weber-Straße ein und betraten dadurch das Gebäude. Im Inneren verstreuten die Unbekannten Müll und trieben Unfug. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die Täter verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 melden.

