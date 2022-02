SV Edelfingen konnte zahlreiche sportliche Erfolge verbuchen

Edelfingen. Aufgrund der Corona- Pandemie musste der größte Teil der Sport-Events auf Kreis- und Bezirksebene abgesagt werden. Bei jenen, die stattfanden konnten sich die Akteure des Schützenvereins Edelfingen hervorragend in Szene setzen.

So beendete man die Kreisjugendrunde (Sina Spitznagel Einzelwertung Platz eins, Mirjam Ulshöfer, Nele Niedermayer, Melissa Garreis, Jonas Wisbeck, Hanna Haaf) mit 1126 Ringen auf Platz eins. In der Rangliste des Landesverbandes belegt Sina Spitznagel in den Disziplinen Luftgewehr und KK 3-Stellung Platz eins, Nele Niedermayer jeweils Platz 18 und Platz fünf.

Auch wenn es bei den Deutschen nicht ganz aufs Podium reichte, bewiesen Sina Spitznagel und Nele Niedermayer, dass sie in der nationalen Spitze durchaus mithalten können. In der Bezirksoberliga belegte das SVE-Team (Sina Spitznagel, Einzelwertung 2714 Rg Platz eins, Kathrin Ulshöfer, Jana Spitznagel, Mareike Freund, Nele Niedermayer, Jonas Ulshöfer) punktgleich mit der DMSG Bad Mergentheim lediglich aufgrund der etwas schlechteren Einzelpunkte dahinter Platz zwei, obwohl man mit 1888,71 Gesamtringen als beste Mannschaft abschloss. Auch im Kampf um die Vereinsmeisterschaft (LG) setzte sich die SV-Frauenpower an die Spitze mit Sina Spitznagel (379), Nele Niedermayer (375) und Mareike Freund (375). Vielstarter Armin Ulshöfer war wieder auf Rekordjagd, denn von den 24 möglichen ersten Plätzen gingen allein 21 an den ehemaligen Sportwart. Steffen Hess landete achtmal auf Platz zwei. Überaus aktiv und erfolgreich schloss die Bogenabteilung das Jahr ab. Das absolute Highlight sicher Platz zwei bei den Landesmeisterschaften der Herrenklasse (Blankbogen) mit 1551 Ringen. Dazu kam der dritte Platz (Blankbogen Fita 50m Herren) mit 561 Ringen von Nicolai Popp. Plätze unter den Top 10 sicherten sich Nicolai Popp (5), Steffen Hess (10 und 6), Silvia Popp (7). Die Vereinsmeisterschaft (Bogen 3D) sicherte sich mit großem Vorsprung Nicolai Popp (266 Punkte), vor Hubert Czerny (227) und Silvia Popp (214). habe

